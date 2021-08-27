Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Ağustos 2021

Küresel piyasaların negatif tarafta yer aldığı Perşembe günü yurt içinde BIST100’ün %0.33 seviyesinde değer kaybıyla günü tamamladığını gördük. Türk Lirası’nın yatay seyrettiği günde gelen haber açıklamalarına baktığımızda Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart’ın Türkiye ile yapılan Serbest Ticaret anlaşmasından oldukça memnun olduğu ve 2022’de bu anlaşmanın kapsamını genişletmek istedikleri yönündeki açıklamaları olumlu karşılandı. Buna ilaveten TCMB’nin 20 Ağustos haftası için yaptığı Döviz rezervi açıklamasına göre toplam rezervler 1.4 milyar artarak 108.5 milyar olurken, brüt döviz rezervleri ise 68.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bugüne baktığımızda yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmazken, St.Louise ve Dallas FED Başkanlarının Jackson Hole öncesi tedirgin eden şahin açıklamaları sonrası yurt içi piyasalarda da tansiyonun yüksek başlaması beklenmekte. Türk Lirası dahil tüm gelişmekte olan ülke para birimleri bugün FED Başkanı Powell’dan gelecek açıklamalara göre yön belirleyecektir.

Yurt dışı tarafa bakıldığında Afganistan’da yaşanan patlama haberleri ile ABD askerlerinden kayıplar olduğunun açıklanması ile ABD endeksleri değer kayıpları yaşadı. Öte yandan bugün takip edilen verilerden ABD 2Ç büyüme verisi çok hafif yukarıya revize edilerek %6.6 olarak açıklandı. Ancak bu verinin delta varyantın etkilerinin sınırlı derecede yansıdğı, kuruluşların yeniden açıldığı ve hükümetin ekonomik müdahalesinin yoğun olduğu geçmiş bir döneme ait olması dolayısı ile piyasayı pek fazla etkilemedi. Öte yandan izlenen diğer bir veri olan haftalık işsizlik başvuruları ise bir önceki haftaya kıyasla artarak 353bin olarak açıklandı, ve buna göre toplam devam eden başvuru rakamı 2.862 milyon olarak gerçekleşti. Ancak piyasaların Jackson Hole sempozyumuna odaklandığı günlerde verilerin piyasa üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Buna karşın Jackson Hole öncesinde bölgesel FED başkanlarının bazılarından gelen geç olunmadan bir aksiyon alınmasına yönelik mesajlar ABD 10 yıllık tahvil getirilerine etki ederek %1.38 seviyesine yükselmesine sebep oldu. Bugün hafta boyunca beklenen Powell konuşması ve konuşmasında FED’in para sıkılaştırma konusundaki potansiyeli ile buna dair izlenecek patikaya ilişkin mesajlar oldukça yakından takip edilecek.

Kur tarafına baktığımızda, Perşembe gününe 8.3790 seviyelerinden başlayan USDTRY kuru günü 8.3920 seviyesinden tamamladı. EURTRY kuru 9.88 GBPTRY kuru ise 11.4970 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise USDTRY 8.39, EURTRY 9.87 , GBPTRY ise 11.4930 seviyelerinde işlem görmekte.

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27/08/2021 09:06