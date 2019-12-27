Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Aralık 2019

Yurt içi tarafta dün Libya merkezli jeopolitik risklere yönelik haber akışları ön plandaydı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trablus yönetimine her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söylerken asker gönderme konusunda ise meclis açılması durumunda asker gönderme tezkeresini meclise sunacaklarını belirtti.

Veri tarafında ise dün TCMB’nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre 20 Aralık’ta biten işlem haftasında merkezin brüt döviz rezervi 373 milyon dolar artarak 78,3 milyar dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler 20 Aralık itibarıyla 38,27 milyar dolardan 39,71 milyar dolara yükseldi. Merkezin altın rezervi ise 25,98 milyar dolardan 26,43 milyar dolara yükseldi.

Bununla birlikte dün Türkiye’de asgari ücret rakamları açıklandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için asgari ücretin net 2,324.70 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Hükümet ve sendika arasında yapılan görüşmelerin ardından bugün ortak basın açıklaması yapıldı ve alınan son karar göre;

- Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

-Asgari ücrete yapılan zam oranı %15,03 oldu. TÜRK-İŞ ise açıklanan rakamın kabul edilemez olduğunu belirterek itiraz etti ve TÜRK-İŞ Başkan Irgat “Açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz” dedi. Bakan Selçuk ise yapılan zam oranının enflasyonun çok üzerinde olduğunu belirterek çalışanları mağdur etmediklerini ifade etti.

Öte yandan dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre reel kesim güven endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 102 seviyesinden 103,6'ya yükseldi. Kapasite Kullanım Oranı ise yüzde 77 seviyelerinde açıklanırken bu rakam geçtiğimiz ay yüzde 77.2 seviyelerindeydi. Öte yandan Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi ise, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,0 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel tarafta ise ABD ile Çin arasında süre gelen Ticaret Görüşmelerinin, ilk etabı olan Faz 1 anlaşmasına yönelik piyasa beklentileri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etmekte. Özellikle son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, anlaşmanın en kısa süre içerisinde imzalanacağına yönelik söylemleri önemliydi. Bu durum karşısında Çin Ticaret Bakanlığı’nın, Çin ile ABD’nin hala gerekli prosedürler üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve anlaşmanın imzalanması için yakın temaslarda olduğunu belirtti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9397 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9333 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5869 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7139 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9350, EUR/TL kuru 6,6048 , GBP/TL kuru ise 7,7185 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Ham Petrol Stokları ve Avrupa Merkez Bankası Aylık raporu takibimizde olacak.

27/12/2019 10:26