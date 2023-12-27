Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Aralık 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası Aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1735 iş yerinin katılım gösterdiği anket sonuçlarına göre, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 99,1 seviyesinde gerçekleşti. Veri, 2023 yılının en düşük seviyesini görmüş oldu. Güven endeksinin 100 değerinin altında kalması reel kesimde kötümserliğe işaret ediyor. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. İmalat sanayi mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %77,5 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ve inşaat güven endekslerini yayımladı. Güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe %4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe %3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı.



NATO’ya İsveç’in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Bunun ardından TBMM Genel Kurulu’nun Komsiyon’dan geçen yasa tasarısını oylaması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımın büyük memnuniyetle karşılandığı belirtildi.



Çin’de Nikkei Asia ve Nikkei Quick News tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, 25 ekonomistin 23’ü bu yılki büyümenin Çin hükümetinin resmi hedefi olan %5’e yakın olmasını bekliyor. 2024 yılında ise Çin ekonomisinin emlak piyasasındaki çöküş ve durgun tüketim nedeniyle %4,6’ya yavaşlayacağı öngörüldü.



İki günlük noel tatilinin ardından bugün Avrupa piyasaları da açık olacak. Veri gündemi yılın son haftasında sakin devam ediyor. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. USDTRY 29,356, EURTRY 32,412 ve GBPTRY 37,371 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:

