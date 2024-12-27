Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Aralık 2024

Türkiye tarafında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranının 250 baz puan azalarak yüzde 47,5’e indirilmesine karar verildi. Faiz koridoru ise 300 baz puandan 150 baz puana indirildi. TCMB tarafından yayımlanan metinde, önceki raporlarda olduğu gibi, maliye politikalarının eş güdümlü bir şekilde etkin kullanılmasının önemine vurgu yapıldı. Enflasyonun ana eğiliminin yataya yakın bir seyir izlediği belirtilirken, enflasyonu yukarı yönlü etkileyen işlenmemiş gıda fiyatlarında ılımlı bir görünüm olduğu ifade edildi. Faiz kararı sonrası TL karşısında ABD ve Avrupa para birimleri değer kaybettği görüldü. Türk Lirası’nın yüksek getirili faizi, alternatiflerine göre daha cazip olmaya devam ettiği ve bir süre daha böyle gideceği görülüyor.

TCMB diğer bir raporunda sektörel bazda enflasyon beklentileri yayımlandı. Raporda, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halklarının enflasyon beklentilerinde düşüş görüldüğü belirtildi. Rutin olarka her hafta açıklanan menkul rapor ve banka istatistiklerinde, yurt dışı yerleşikler, 169.2 milyon dolar hisse senetlerinden çıkış görülürken, DIBS ihraçlarına ise 336.8 milyon dolar giriş yaşandı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından yaklaşık 16 Milyar tutarında azalış yaşandı. Aynı haftaya ilişkin, TCMB’nin brüt Döviz rezervlerinde 5 milyar 787 milyon dolar azalış yaşanırken, Altın rezervlerinde de 1 milyar 501 milyon dolar tutarında azalış gerçekleşerek Brüt rezerv 156 milyar dolara geriledi. Borsa İstanbul tarafında, BIST-100 endeksi güne pozitif bir başlangıç yaparak 10.000 seviyesini aşmasına rağmen faiz kararı sonrası para politikası sıkılığının korunmasına vurgu yapılması endeksi negatif bir görünüme döndürmesine rağmen günü yüzde 0.33’lük yükselişle 9,949.01 seviyesinde tamamladı.

ABD tarafında, Noel sonrası gelen verilerde işsizlik maaşı için yeni başvuruların geçen hafta bir ayın en düşük seviyesine gerilediği görüldü. Bu durum, ABD işgücü piyasasının soğumasına rağmen hala sağlıklı bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor ve Federal Rezerv yetkililerinin yakın vadede faiz oranlarını daha fazla düşürmesini engelleyebilir. ABD’den gelen veriler ışığında, 21 Aralık'ta sona eren haftada işsizlik başvurularının 219.000'e düştüğünü açıkladı. Beklenti ise 223.000 başvuru düzeyindeydi.

Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyüme tahminini revize ederek, GSYH'nin 2024’te yüzde 4.9, 2025’te ise yüzde 4.5 oranında artacağını öngördü. Revize edilen görünüme rağmen, zorlukların devam ettiği ifade edildi. Dünya Bankası, zayıf hane halkı güveni, yüksek yerel yönetim borcu ve uzun süredir devam eden emlak krizinin ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çin’de ise gelecek yıl ekonomik büyümeyi desteklemek için bütçe açığını artırma, daha fazla borçlanma ve para politikasını gevşetme taahhüdünde bulundu.

Hem ABD hem de Çin tarafındaki gevşeme politikaları ile birlikte küresel belirsizlikler ve risklerin oluşumu, ilerleyen dönemlerde emtia fiyatlarını etkiyelebileceği görülüyor.

Ham petrol 69 dolar, Brent petrol fiyatı 72 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2.635 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında Bitcoin’in fiyatı ise 96 bin dolar civarında işlem görüyor.

Döviz kurları tarafında USD/TRY 35.28, GBP/TRY 44.19 ve EUR/TRY 36.72 paritelerinde dalgalanmalar devam ediyor.