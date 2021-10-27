Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Ekim 2021

Son dönemdeki ekonomik karar ve siyasi olayların ardından dün piyasalar göreceli olarak daha sakin bir seyir sürdü. Dün 9,624-9,411 bandında fiyatlanan USDTRY günü 9,543 seviyelerinde kapattı.

Irak ve Suriye'ye iki, Lübnan'a bir yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkereye CHP ve HDP'liler "hayır" oyu verdi. Tezkerenin süresi, AKP, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla uzatıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türk lirasının dijital formunun, 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mart ayında Ekonomi Reform Takvimi’nde belirtildiği üzere Blockchain tabanlı dijital Türk Lirası için hukuki altyapının sene sonunda hazır olacağını dile getirmişti.



Tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum ve beklentilerini ölçmeyi amaçlayan tüketici güven endeksi, ABD’de beklentileri aşarak 113,8 seviyesine yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi endeksin 108 olması yönündeydi.



ABD Başkanı Biden, Şubat ayında görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı Powell'ın yerine atanacak kişi için üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Hazine Bakanlığı yardımcılarıyla adayları gözden geçirmeye başladı. Powell'ı yeniden atanıp atanmayacağı belirsizliğini koruyor.



ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Twitter bu yılın Temmuz-Eylül döneminde gelirlerinin arttığını duyurdu. Geçtiğimiz yılın ayni dönemine oranla, Microsoft gelirlerinde %22, Alphabet %68,4 ve Twitter %37’lik bir artış gösterdi.

Güne 9,537 seviyelerinde başlayan USDTRY piyasada anlık olarak 9,545 seviyesinde fiyatlanıyor. EURTRY 11,093 ve GBPTRY 13,143 ile fiyatlanmakta.

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27/10/2021 08:35