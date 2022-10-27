Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Ekim 2022

İngiltere’de piyasalarda sert hareketlere neden olan ve GBPUSD paritesini tarihi dip seviyelere çeken mali planın iptal edilmesinin ardından, yeni planın açıklanma tarihi ertelendi. Yeni orta vadeli plan ve vergi stratejisinin 31 Ekim’de açıklanması bekleniyordu. Planın, mümkün olan en doğru ekonomik tahminleri yansıtması için 17 Kasım’a ertelendiği açıklandı.

ABD eski Hazine Bakanı Steve Mnuchin, enflasyonun iki yıllık bir dönem içinde kontrol altına alınacağını düşündüğünü söyledi. Mnuchin, ABD ekonomisinin halihazırda resesyonda olduğunu ve bu resesyonun devam edeceğine inandığını da belirtti. Son iki çeyrekte küçülme gösteren ABD ekonomisi teknik olarak resesyonda görünse de, ABD’li bazı yetkililer istihdam piyasasındaki canlılığa işaret ederek resesyonu reddediyor. Bugün ABD 3. çeyrek öncü büyüme rakamları yakından takip edilecek.



Mart ayında 125,9 milyar dolar ile rekor açık veren ABD dış ticareti, bu tarihden sonra düşüş eğilimi göstermiş ve Ağustos ayında açık 87,3 milyar dolara gerilemişti. 5 aylık düşüşün ardından Eylül ayı verilerine göre ABD dış ticaret açığı yükselerek 92,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Küresel enflasyona bağlı harcamalarda düşüşün etkisiyle ihracat 2,8 milyar dolar gerileme gösterirken, enerji bağlantılı alanların etkisi ile ithalat 2,2 milyar dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, “Hükümetim NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek." Açıklamasını yaptı.

Günün en önemli verilerinden biri ABD 3. çeyrek öncü büyüme rakamları olacak. Ayrıca ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve dayanıklı mal siperişleri verileri takip edilecek. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Bankadan 75 baz puan faiz artışı bekleniyor. Türkiye’den de önemli veriler gelecek. TCMB 4. enflasyon raporu, dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilecek. Almanya’da tüketici güven endeksi verisi açıklanacak.

USDTRY 18,603, EURTRY 18,746 ve GBPTRY 21,662 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURUSD paritesi bugün açıklanacak faiz kararı öncesi yükseliş kaydetti ve 1,00’in üzerine çıktı. Bunun yanında ABD piyasalarında özellikle PMI verileri ile görülen bozulmanın ardından FED’in faiz artışlarını yavaşlatma ihtimalinin de etkisiyle EURUSD 1,0075 seviyelerine fiyatlanıyor. Dün açıklanan ABD konut satışları da yüksek faizlerin etkisiyle düşüş kaydetmişti.

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27/10/2022 09:24