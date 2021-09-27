Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Eylül 2021

Geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz indirerek TL’nin reel getirisini eksiye düşürmesi ve gelecek aylarda faiz indiriminin devam edeceği beklentisi TL’de rekor düşük seviyeye neden oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la iyi bir başlangıç yapmadıklarını açıklaması, S-400 sorununun devam etmesi ABD-TR ilişkilerinde yeniden tansiyonun yükselebileceği kaygısına neden oldu. Geçtiğimiz Cuma günü borsada satışlar artarken, USDTRY kuru 8,899 seviyeleri ile rekor tazeledi.

Avrupanın en büyük ekonomisi Almanya Pazar günü sandık başına gitti. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Merkel’in aday olmadığı seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti az farkla önde çıktı. Son hükümette maliye bakanı görevini yürüten sosyal demokrat parti SPD’nin lideri Olaf Scholz projeksiyonlara göre %25,7 ile az farkla seçimi kazanmış görünüyor. Bunun yanında bugün Avrupa Merkez Bankası Lagarde’ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Clevelend Fed Başkanı Loretta Mester Fed'in ilk faiz artırımı için gereken şartların 2022 sonu itibarıyla karşılanmasının beklendiğini söyledi. Mester, enflasyonun gelecek yıllarda %2'nin bir miktar üzerinde olmasını beklediğini aktardı. 2021 ve 2022 yılları için işsizlik tahminlerini sırasıyla %4,75 ve %4,0, büyüme tahminlerini %5,5 ve %3,75 - 4,0 olarak belirtti.

Dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi Çinli Evergrande, nominal değeri 2,03 milyar dolar olan dolar cinsinden tahviller için Perşembe gününe kadar 83,5 milyon dolarlık kupon ödemesi yapacaktı. Ancak ABD’deki tahvil yatırımcılarının faiz ödemesi alamadığı bildirildi. Şirketin, temerrüde düşmeden 30 günlük yasal süreye sahip olduğu ve ödemeleri gecikmeli olarak yapabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri gören USDTRY kuru haftaya 8,862 seviyelerinde başladı. EURTRY kuru 10,407, GBPTRY kuru ise 12,135 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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27/09/2021 09:41