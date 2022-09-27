Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Eylül 2022

Geçtiğimiz gün GBPUSD paritesinde 1,0350 ile tarihi düşük seviyeleri görmüştük. Bir çok kaynak İngiltere Merkez Bankası’nın acil bir faiz artışına gidebileceği beklentisini açıklamıştı. Para piyasalarında ise Kasım ayına kadar bankanın 200 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlandı. Gelişmeler ışığında bir açıklama yapan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceğini açıkladı. Dün gün içerisinde GBPUSD dip seviyelerden yükseldi ve günü 1,0685 seviyelerinde kapattı. Bugün GBPUSD 1,0760 seviyelerinde fiyatlanıyor.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yayımladığı ekonomik görünüm raporunda, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini %3,7'den %5,4'e çıkardı. 2022 yılı ortalama tüketici enflasyonu tahminini ise %72’den %71’e çekti. 2023 yılı enflasyon tahmini ise %38,9'dan %40,8'e çıkarıldı.



Brüksel’de AB Parlamentosu’nda bir konuşma gerçekleştiren Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Talebi düşürmek için ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü risklere karşı, gelecek birkaç toplantıda daha faiz artırımlarına devam etmeyi bekliyoruz." İfadelerini kullandı. Lagarde, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu aktardı. Avrupa Merkez Bankası’nın sıradaki toplantısı 27 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası’nın refinansman oranını Aralık ayına kadar %2’ye, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini Şubat 2023'e kadar %3,25'e ve ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yıl sonuna kadar %4'e çıkaracağını ve 2023 boyunca bu seviyede tutacağını ön gördü. Yapılan açıklamada, doğal gaz krizi, yüksek enflasyon ve küresel para piyasalarında yaşanan sıkılaştırma hızı ile, Euro Bölgesi ve İngiltere'nin son çeyrekte resesyona gireceği tahmin edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "NATO-AB iş birliği güvenlik ve istikrara katkı yapmaktadır. Bu yüzden ortaklığımızı ileri taşıyacak yeni bir ortak bildiri üzerinde uzlaşmanın vaktinin geldiğine inanıyoruz." İfadelerine yer verildi.

Bugün FED Başkanı Powell ve AMB Başkanı Lagarde’ın bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca ABD tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 18,457, EURTRY 17,784 ve GBPTRY 19,865 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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27/09/2022 08:47