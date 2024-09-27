Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Eylül 2024

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 62 puan düşüşle kapatırken, hafta başından bu yana düşüş %0,72, aylık bazda düşüş ise %0,04 oldu.

TCMB, geçtiğimiz hafta %50’de sabit bıraktığı politika faizi kararı sonrasında Para Politikası Kurulu Özetini de yayımladı. Özette; Hizmet enflasyonundaki katılaşmaya atıfta bulunulurken, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili bir şekilde kullanılacağı belirtildi.

Bank of Amerika, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eylül ayında enflasyonun %50'nin altına düşmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu ancak hizmet enflasyonunun yavaşlamadığının belirtti. Enflasyonun yavaş bir hızda düşmeye devam edeceğini ifade eden banka, Eylül ayında enflasyonu %48, 2024 yılının sonunda %42 ve 2025 yılında %25 olmasını tahmin ediyor. BofA, ayrıca TCMB’nin faiz oranlarını düşürmek için acele etmesine gerek olmadığını belirtti.

TCMB, dün ayrıca; 20 Eylül haftasına ilişkin rezerv rakamları ve menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bankanın döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolar artarken, Altın rezervleri de 888 milyon dolar tutarında artış gösterdi. Yurt dışı yerleşikler ise, 96 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 1 milyar 582 milyon dolar civarında da DİBS alımı yaptı.

Petrol, OPEC üyeleri, Suudi Arabistan ve Libya'dan daha fazla arz beklentisiyle iki günlük sert düşüşüne devam ediyor.

Bu hafta yüzde 4’ten fazla gerileyen Brent petrol 71 dolara kadar düşerken, ABD ham petrolü 67 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altın, Fed'in bu yıl agresif bir faiz indirimi temposunu sürdüreceği yönündeki iyimserlikle üst üste rekor seviyelere ulaştıktan sonra üçüncü haftalık kazanıma doğru ilerliyor.

Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2.669 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise rekor kırarak 2.933 TL seviyesine kadar yükseldi.

Ekonomik takvimde; yakın coğrafya Türkiye’de Ekonomik Güven Endeksi ve Ticaret Dengesi verilerini takipte olacağız. Küresel tarafta ise; ABD’de açıklanacak olan Kişisel Tüketim Harcamaları(PCE) Endeksi, Michigan Üniversitesi Enflasyon beklentileri ve Atlanta Fed ’den gelecek olan 3. çeyrek ABD GSYİH tahmin rakamlarını izleyeceğiz.

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