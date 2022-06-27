Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Haziran 2022

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Cuma akşamı açıkladığı ticari kredi kullandırım kararı sonrası döviz kurlarında gerileme görüldü. Cuma günü USDTRY 17,40’lı seviyelerinden 16,485 seviyelerine kadar geriledi. İlgili karar bazı şartlar altında şirketlerin TL nakdi ticari kredi kullanımını engelliyor. Bu şartlar özetle; şirketin bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10'unu aşması olarak sıralanıyor. BDDK’dan, herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin sağlanması gerekmektedir açıklaması yapıldı. BDDK karar gerekçesinde, "Üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir." İfadeleri kullanıldı.



Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin müzakereler kapsamında 28 Haziran tarihinde Madrid’de liderler düzeyinde dörtlü zirve yapılacağını duyurdu.



Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye ziyarette bulunan ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo ile bölgesel ekonomik meseleler, terörün finansmanıyla mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı açıklandı.



Dün Almanya’nın Bavyera eyaletinde başlayan G7 Liderler Zirvesi bugün ve yarın da devam edecek. G7’nin ana gündemi savaş, enerji güvenliği ve küresel ekonomik durum olacak. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, zirvede Rusya’dan altın ithalatının yasaklanacağını duyurdu.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD ekonomisi için büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi. IMF bu yıl için beklentilerini %3,7’den %2,9’a düşürürken, 2023 beklentisini ise %2,3’ten %1,7’ye indirdi. Açıklamada, “ABD ekonomisinin 2022-2023'te yavaşlamasını ancak resesyondan kıl payı kurtulmasını bekliyoruz.” İfadeleri kullanıldı.



Rusya’nın yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi. Rusya’nın ödemeyi yapamamasının ana sebebi, yaptırımlarla ödeme kanallarının kapatılmış olması. Rusya temerrüt ilanını kabul etmedi ve Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov temerrüdü bir komedi olarak yorumladı.



Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Ana gündem maddesi ekonomi olurken, 28 Haziran Nato zirvesi öncesi yapılan son hazırlıkların da görüşülmesi bekleniyor.



BDDK’nın Cuma günü aldığı karardan sonra bugün döviz kurlarının açılışı aşağı yönlü yaptığını görüyoruz. Cuma akşamı kapanışı 16,886 seviyerinde yapan USDTRY anlık olarak 16,285 seviyelerine fiyatlanıyor. EURTRY 17,210 ve GBPTRY 20,008 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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27/06/2022 09:10