Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Kasım 2019

Küresel piyasalar ABD ve Çin arasında devam eden ve birinci faz anlaşmaya yaklaşan müzakereleri takip ederken beklentilerin de kuvvetlenmesi ile hem hisseler hem petrol hem de dolar tarafında yükseliş yaşanıyor. Dolar/TL kuru ise hem doların küresel piyasalarda ki bu değer kazancı hem de Ankara'da Rus hava savunma sistemi S-400'ler için test yapıldığı haberlerinin ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri artırmasıyla bir önceki gün 5.70'li seviyelerden 5.75'e yükseldikten sonra dün de güne benzer seviyelerde başladı. Bugün piyasalarda ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın TBMM'de ve ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Öte yandan dün Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, kasım ayında açlık sınırı 2 bin 58 TL'den 2 bin 102 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 6 bin 705 TL'den 6 bin 849.62 TL'ye çıktı. Gıdanın yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl öncesine göre 522 TL oldu.

Yurt dışı tarafa baktığımızda ise Ticaret savaşlarında iyimserlik devam etmekte. Dün Çin ile ABD ticaret heyetlerinin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtilirken bu görüşmelerde 1.faz ticaret anlaşması için görüşmelerin devam edeceği konusunda anlaştıkları belirtildi. Çin Ticaret Bakanlığı ise, görüş ayrılığının devam ettiği konular üzerinde temasların devam etmesi konusunda anlaşıldığını duyurdu. Kurum ayrıca, taraflar arasında endişe yaratan sorunların çözülmesi konusunda konsensüs sağlandığını belirtti. Ancak hala daha somut bir anlaşma elde edilmediğini belirtmekte fayda var.

Öte yandan konuyla ilgili Trump dün yaptığı açıklamada ABD ve Çin üst düzey temsilcilerinin telefon görüşmelerinin ardından birinci aşama ticaret anlaşmasının tamamlanmaya çok yakın olduğunu bildirdi.

Brexit tarafında ise 12 Aralık'ta yapılacak olan İngiltere seçimlerine yönelik haber akışları takipedilmekte. Gelen anketler Muhafakazar Parti'nin oy oranlarında bir düşüş olacağı belirtilmekte. Ancak Yapılan seçimler neticesinde Muhafazakar Parti’nin güçlü bir şekilde parlementoya dönmesi durumunda ise daha önce AB ile anlaşma sağladığı Brexit taslak anlaşmasını parlamento tarafından geçirebilir ve bu durumda Sterlin varlıklarını güçlendirebilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7433 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7603 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3493 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4081 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7660 EUR/TL kuru 6,3448 GBP/TL kuru ise 7,4071 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Gayri Safi Yurt içi Hasıla, İşsizlik Haklarından yararlanma Başvuruları, Ham Petrol Stokları, Almanya’dan ise İthalat Fiyat Endeksi verileri takibimizde olacak.

27/11/2019 09:46