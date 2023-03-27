Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Mart 2023

ABD’de başlayıp Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizinin etkileri sürüyor. İsviçre merkezli Credit Suisse ile Avrupa’da baş gösteren kriz, Cuma günü Almanya merkezli Deutsche Bank’ı da sarstı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde bankanın hisse kayıpları %10’un üzerini gördü. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bankanın çok karlı bir banka olduğunu ve endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.



Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Euro Zirvesi adı altında gerçekleştirdikleri ve bankacılık krizinin de ele alındığı toplantıyı tamamladı. Toplantının ardından açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi bankacılık sektörünün güçlü olduğunu söyledi.



Euro Bölgesi’nde Mart ayı öncü bileşik PMI (satın alma müdürleri endeksi) verisi 2022 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bileşik PMI 51,9 beklentisine karşın 54,1 olarak açıklandı. Bileşik PMI’a katkı Hizmet PMI’dan geldi. Euro Bölgesi Martı ayı Öncü hizmet PMI verisi 55,6 olarak açıklandı ve büyüme eşiğinde kalmayı sürdürdü. İmalat PMI’da ise gerileme görüldü. İmalat PMI 47,1 ile beklentilerin altında kaldı ve Kasım ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro Bölgesi imalat PMI geçtiğimiz yılın Haziran ayından bu yana 50 büyüme eşiğinin altında değerleniyor.



ABD’de ise Mart ayı öncü bileşik PMI verisi 53,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD tarafında da katkı daha çok hizmet PMI’dan geldi. Hizmet PMI 53,8 ile son iki ay büyüme bandında kalmaya devam etti. Üretim PMI ise 49,3 ile daralma eşiğini aşamasa da, son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, Mart ayında ekonomik büyümenin cesaret verici bir şekilde canlandığını belirtti.



Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, bankacılık sisteminde yaşanan son streslerin giderlimesinin zaman alacağını ve bu gerilimin ABD ekonomisini resesyona yaklaştıracağını söyledi.

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu S&P Global, yayımladığı son raporda Alman ekonomisinin 2023’te resesyondan kıl payı kurtulacağını ön gördü.



Bugün Türkiye kapasite kullanım oranı ve imalat güveni açıklanacak. Almaya’da Ifo iş iklimi endeksi verisi takip edilecek.



USDTRY 19,087, EURTRY 20,547 ve GBPTRY 23,343 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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27/03/2023 10:00