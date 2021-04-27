Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Nisan 2021

Geçtiğimiz haftaya 8,06 seviyelerinden başlayan kur haftanın sonlarına doğru 8,35 seviyesini aşarak 31 Mart sonrası en yüksek seviyeyi gördü. EUR/TL de 10,07’ye yükselerek rekor sonrası en yüksek seviyeyi görürken GBP/TL de 11,65’e çıkarak yine rekor sonrası zirveyi gördü. Yeni haftaya ise kurlar yükselişlerine devam ederek başladı.

Döviz kurlarının tamamında yaşanan bu hareketlilikte TL’deki değer kaybının etkisi yüksek. Bu kayıpta ise son zamanlarda TCMB’ye dair hem başkan değişimi hem rezervlerdeki azalma hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklama yaptığı 128 milyar dolar konusu güven kaybına neden olan unsurlar. Özellikle para politikasına dair belirsizlik ise yabancı çıkışının da sürmesine neden olmakta.

İçerisinde bulunduğumuz haftaya ise 8.40 seviyelerinde başlangıç yapan Dolar TL kurunda haftanın ilk işlem gününde kademeli olarak bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Küresel bazda dolar endeksine baktığımızda aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanması bu TL’nin nispeten değer kazanmasını destekledi. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye kazancında vergilendirme planları yapması ve bununla birlikte FED Başkanı Powell’ın hafta içerisinde gerçekleşecek olan para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşma yapmayacağına dair beklentiler dolar endeksi üzerinde baskılar oluşturdu.

Yurt dışı tarafta ise piyasalar Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi olan Almanya’dan gelen IFO iş endeksini takip etti. Açıklanan veriye göre Nisan ayında Almanya’da IFO iş endeksi 100.3’ten 99.5 seviyesine geriledi. Almanya aşı çalışmalarında diğer ülkelere nazaran hızlı bir ilerleme kaydetse de, halen Kovid19 vaka sayılarındaki artışı tam olarak kontrol altına almış değil. Hükümetin bu gelişmeler ile birlikte yasakları sıkılaştırması ile birlikte birçok iş yeri yeniden kapanmak zorunda kalması endeksin düşüş sebeplerinden oldu

ABD kanadına baktığımızda ise piyasalar Dayanıklı Mal Siparişleri verisini izledi. Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Mart ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 0.5 artış gerçekleştirdi.

Yeni günde ise piyasalar Euro bölgesinden gelecek olan İşletme Oranı verisini ve Amerika’dan açıklanacak olan Tüketici Güveni Verisini takip edecek. Türkiye tarafında ise gözler yavaş yavaş Perşembe günü TCMB’nin açıklayacağı enflasyon raporuna çevriliyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun 10:30’da yapacağı sunum TL varlıklarında hareketliliği artırabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,4198 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2950 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,0199 GBPTL kuru ise 11,5255 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2829 EUR/TL 10,0136 GBP/TL kuru ise 11,5037 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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27/04/2021 10:10