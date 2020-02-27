Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Şubat 2020

Çin’de görülen koronavirüsün çevre ülkeleri de aşarak sınırını genişletmesi ve can kaybının devam etmesi nedeniyle küresel risk iştahındaki azalma devam ediyor.

İtalya, İran, Hırvatistan ve Avusturya’nın ardından İsviçre’de de vaka tespit edilirken Afrika’da da İtalya seyahatinden gelen birinde vaka tespit edildi. Virüs yayılmaya devam ederken ABD sağlık örgütünün ülkeye sıçraması durumunun yüksek olduğunu açıklamasıyla piyasalardaki satışlar hızlandı. Bunun dışında Latin Amerika’daki ilk koronavirüs vakası da Brezilya’da görüldü.

Yurtiçi tarafta ise geçtiğimiz günlerde corona virüs salgını şüphesiyle Tahran-İstanbul seferini düzenleyen uçağın Ankara’ya acil iniş gerçekleştirmesi bir miktar endişelerin artmasına neden olmuştu. Ancak tüm incelemeler sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar iyimserliği korudu. Her duruma karşın yolcuların 14 gün süre ile kontrol altında tutulacağı ve gereklilik halinde tüm imkanların kullanılacağı vurgulandı

Öte yandan Dün 6,16 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL kuru ise küresel risklerin yanında İdlib konusunda Rusya’yla tansiyonun yükselmesinden negatif etkileniyor. Rus heyeti ile görüşmeler sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtemelen 5 Mart öncesi Putin ile görüşüleceğini belirtti. Jeopolitik risklerin yüksek olmasıyla TL, en çok değer kaybeden gelişen ülke paraları arasında yer almaya devam etmekte.

Ayrıca 19 Şubat PPK toplantısında politika faizini 50 baz puan indiren Türkiye Merkez Bankası, dün PPK özetini yayımladı. Açıklanan metinde Risk primindeki düşüş, belirsizliklerdeki azalma ve kredilerdeki canlanma yurt içi talebi desteklemekte ve iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmektedir dendi.

Yurt dışı tarafta açıklanan verilere baktığımızda ise ABD cephesinde veri akışında yeni konut satışları ve Ham Petrol Stokları takip edildi. Verilerin detayında ise Yeni Konut Satışları 764Bin açıklanırken yüzde 7.9 seviyesinde yükseliş gerçekleşti. Ham Petrol Stokları 2.005 Milyon varil beklentilere karşın 414 Milyon varil seviyesinde seviyesinde gerçekleşti

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,1526 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,1612 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,7074 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,9517 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,1619, EUR/TL kuru 6,7246 , GBP/TL kuru ise 7,9666 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise bugün Türkiye tarafında ekonomik Güven Endeksi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Tüketici Güveni, Amerika’dan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla piyasalar açısından takip edilmeli.

27/02/2020 09:59