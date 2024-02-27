Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Şubat 2024

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 40 puan düşüşle 9.334 seviyesinden tamamladı. Endeks gün içinde 9.319 - 9.450 seviyeleri aralığında %1,4 dalgalı hareket etti.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Brezilya'ya gidecek. Bakan Şimşek'e, yurt dışı temaslarında TCMB Başkanı Karahan da eşlik edecek.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından da bir açıklama gerçekleştirdi. Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarıyla ilgili kendisine atıf yapılan haberi yalanlayarak "Kredi kartına taksit kalkacak" yönünde açıklamasının olmadığına değindi. Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir" ifadesini kullandı.

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulmakta olduğunu, ancak bu habere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

,IMF, 28-29 Şubat'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu yayımladı.

Raporda, küresel ekonominin "yumuşak iniş" yolunda göründüğü ancak aktivite ve büyüme beklentilerinin zayıf kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), orta vadeli büyüme beklentilerinin zayıf kalmaya devam ettiğini belirterek, ticaretin yeniden canlandırılması, yapay zekanın potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması, borç darboğazlarının önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele için işbirliğinin gerekli olduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda AMB Yıllık Raporu konusunda konuştu.

Euro Bölgesi'nin Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın ardından enflasyonu çok yükseklere çıkaran bir dizi şok nedeniyle ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Lagarde, Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirve yapan enflasyonun son dönemde enerji şoklarının ve arz yönlü çeşitli aksaklıkların hafiflemesi ile kararlı politika adımları sayesinde önemli ölçüde gerilediğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras Euro Bölgesi'nde bankacılık sistemi ve geçmişte yaşanan borç krizinin parçalanmaya yol açtığını, bu nedenle AMB'nin Fed'den daha fazla zorlukla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Para politikasına dair değerlendirme yapan Stournaras küçük adımlarla faiz indiriminden yana olduğunu ve indirimlerin Haziran ayında başlaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden Gazze’de ateşkesin sağlanması konusunda iyimser olduğunu, ateşkesin en erken gelecek pazartesiye kadar sağlanabileceğini belirtti.

New York’ta gazetecilere konuşan Biden “Ulusal güvenlik danışmanım ateşkese yakın olduğumuzu ama henüz ulaşmadığımızı bana iletti” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Gazze ve Ukrayna’daki savaşın G-20’deki tartışmaları nasıl şekillendireceği de takip edilecek.

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