Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 27 Şubat 2025

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 16 puan civarında pozitif başladı. Açılış sonrasında aşağı tarafta 9.422,17 puan seviyesini test eden endekste; önceki üç işlem gününün tersine bu sefer de alıcılı işlemler ön plana çıktı ve seansın sonunu da yüzde 1,29 oranında yükselişle, 9.573,21 puandan noktaladı.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yine ön plana çıktığı günde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Rus ve Amerikan heyetlerinin bugün Ankara’da müzakerelerde bulunacağını belirtti. Bu açıklama sonrasında, risk alma iştahında artış ortaya çıktı.

Avrupa ise kritik bir süreçten geçiyor. ABD ve Fransa arasındaki görüşmeden beklenen sonucun çıkmaması dikkat çekerken, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise, dün akşam yaptığı açıklamalarda: Avrupa Birliği’nden ithal edilen otomobil ve diğer ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını belirtirken, Kanada ve Meksika’ya yönelik daha önce açıkladığı gümrük vergilerini ise 2 Nisan’dan itibaren uygulayacağını söyledi. Trump ayrıca Avrupa Birliği’nin, ABD’yi mahvetmek için kurulduğunu söyledi.

Altın, yatırımcıların Trump’ın Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere gümrük tarifeleri uygulama planları hakkındaki son açıklamalarını değerlendirmesiyle, rekora yakın bir seviyede yatay seyrediyor.

Külçe altın, ons başına 2.920 dolara yakın bir seviyede işlem gördü.

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve arz sorunlarının odakta olmasıyla bu yılın en düşük kapanışına yakın bir seviyede sabitlendi.

Brent ham petrolü, önceki iki seansta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 73 doların altına düştü. ABD Ham petrolü 69 dolara yaklaştı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 86 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.45, EUR/TRY 38.27, GBP/TRY 46.15 seviyelerinde işlem görüyor.