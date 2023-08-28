Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Ağustos 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımladı. Buna göre Ağustos ayında bir önceki aya göre hizmet sektörü %1,7 gerileyerek 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü %0,4 gerileyerek 114,3 değerini ve inşaat sektörü %0,7 gerileyerek 87,4 değerini aldı. 0 – 200 aralığında değerlenen endekslerin, 100 değerinden büyük olması iyimserliğe, 100 değerinin altında kalması kötümserliğe işaret ediyor.



Turizm Bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %7,25 artış kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde, önemli ölçüde daralması beklendiğini söyledi.



Almanya İstatistik Ofisi verilerine göre, 2022’nin son çeyreğinde ve 2023’ün ilk çeyreğinde daralarak teknik resesyona giren Alman ekonomisi, 2023 2. çeyrekte resesyondan çıktı, ancak önceki çeyreğe göre %0 ile büyüme kaydedemedi. Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1, 2022’nin son üç ayında ise %0,4 daralmıştı. Almanya İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand, “Alman ekonomisi önceki iki çeyrekte yaşanan hafif düşüşlerin ardından baharda istikrara kavuştu.” Değerlendirmesinde bulundu.



Diğer yandan Merkezi Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından gerçekleştirilen Almanya iş ortamı güven endeksi, 4 ay üst üste gerileme kaydetti ve Ağustos ayında 85,7 değerini aldı. Mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtilirken, şirketlerin önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri de giderek kötüleşti. Raporda, “Alman ekonomisi henüz tehlikeden çıkmış değil.” İfadelerine yer verildi. Mevcut durum önceki aya göre 91,4’ten 89’a geriledi. Beklentiler ise 83,6’dan 82,6’ya gerileme gösterdi. Hizmet sektörü temsilcilerinin mevcut durumdan daha az memnun olduğu, ayrıca daha da bozulma bekledikleri belirtildi. Ticaret sektöründe de görünümün daha kasvetli hale geldiği belirtilen raporda, inşaat sektörü temsilcilerinin mevcut iş durumlarında gözle görülür daha yüksek memnuniyetsizlik belirttiği ve gelecek aylara ilişkin karamsarlığın yaygınlaştığı belirtildi.



Geçtiğimiz Cuma günü FED Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Enflasyonun zirve noktasından düşmesini memnuniyet verici bir gelişme olarak nitelendiren Powell, ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu söyledi. Powell, “Uygun olması halinde faiz oranlarını daha da yükseltmeye hazırız ve enflasyonun hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde düştüğünden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz.” İfadelerini kullandı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 22-24 Ağustos’ta düzenlenen 15. BRICS Zirvesi’nde 6 ülkenin daha bloğa davet edilmesinin ardından, Çin’in BRICS Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi Genel Direktörü Li Kışin açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Li, BRICS’in genişleme adımının batıya karşı bir koalisyon oluşturmayı ve cepheleşme yaratmayı amaçlamadığını bildirdi. Li, genişlemenin, küresel güneyi birleştirme ve gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini geliştirme hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS, Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni bloğa davet etmişti. Davet edilen ülkelerin 1 Ocak 2024’ten itibaren resmen üye olması bekleniyor.



İngiltere piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olacağı günde önemli bir veri akışı bulunmuyor.



USDTRY 26,498, EURTRY 28,686 ve GBPTRY 33,403 seviyelerinde fiyatlanıyor.