Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Aralık 2020

Geçtiğimiz Cuma günü küresel taraftaki Noel tatilinin FX piyasasını da tatil etmesi nedeniyle TL tarafı gündemdeydi. TCMB'nin Perşembe günü yapmış olduğu PPK toplantısında Politika Faizi'ni 200 Bp. artırması ile ivme kazanan pozitif işlemlerde Cuma günü ayrıca; TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın söylemleri de etkiliydi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Ağbal, önceki hafta açıkladığı 2021 yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda olduğu gibi yine: Fiyat istikrarının TCMB'nin önceliği olduğunu yineledi. Enflasyondaki yükselişin dövize dayalı sektörlerde devam ettiğini de vurgulayan Ağbal: Bu kapsamda sıkı duruşun devam edeceğini belirtti. Açıklanan önemli ekonomik verilerde ise; İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı geçtiğimiz ayın kısmen altında gerçekleşme gösterirken, Reel Kesim Güven Endeksi ise önceki aya nazaran 3 puana yakın güçlü yükseliş gösterdi.

Yurt dışı tarafta ise Avrupa Birliği, Kovid-19 aşı kampanyasına 27 Aralık itibariyle resmen başladı. Birliğin aşı programına göre 2021 yılının sonuna kadar kıtadaki yetişkin nüfusun tamamının aşılanması öngörülüyor.

ABD tarafında ise ekonomiyi destekleme paketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını beğenmeyen Trump, bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketini imzalamamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

ABD medyasında yer alan son haberlere göre ise piyasaların uzun zamandır gündemini meşgul eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı . Haberin ardından ise risk alma iştahı hızla yükseldi.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 7,5853 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,5470 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,2104 GBPTL kuru ise 10,2247 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,5450 EUR/TL kuru 9,2247 GBP/TL kuru ise 10,2378 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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28/12/2020 09:41