Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Aralık 2022

Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enflasyonun önümüzdeki yıl düşme eğilimine gireceğini ve 2024 ile beraber tamamen kontrol altına alınacağını söyledi.



ABD’de Uluslararası ticaret açığı 83,3 milyar dolar ile yılın en düşük seviyesini gördü. Ticaret açığı Mart ayında 125 milyar dolar seviylerine çıkarak tarihi zirveye yükselmişti. Kasım ayında ihracat bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar azaldı ve 168,9 milyar dolar oldu. İthalat ise 20 milyar dolar azalarak 252,2 milyar dolar olarak açıklandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere, petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan bir kararnameye imza attı. Buna göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek. Yasağın 1 Şubat 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği ve tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının Putin’in özel izniyle gerçekleştirilebileceği belirtildi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği bir röportajda, Batı'nın Rusya’yı tamamen çevreleme politikasının son derece tehlikeli olduğunu belirterek, “Bu politika, nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışmaya kayma riski taşıyor.” İfadelerini kullandı.



Çin 8 Ocak 2023’ten itibaren Kovid-19 önemlerini iyice yumuşatacağını açıklarken, vaka sayılarında hızlı artış devam ediyor. Hastanelerde aşırı yoğunluk olduğu belirtilirken, 2023 yılında Çin’de en az 1 milyon kişinin Kovid-19 kaynaklı sebeplerden hayatını kaybedebileceği tahminleri yapılıyor. Diğer yandan bazı ülkeler son gelişmelerin ardından, Çin’den gelecek yolcuları test etmek veya kısıtlamak için önlemler almaya başladı.

USDTRY 18,687, EURTRY 19,899 ve GBPTRY 22,493 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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28/12/2022 08:56