Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Aralık 2023

Yılın son günlerine girilirken veri takviminin zayıf olduğu bir Çarşamba’yı geride bıraktık. Geçtiğimiz günün öne çıkan haberi Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesi oldu. Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre 2024 için net asgari ücret %49 artışla 17 bin 2 TL oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise kendi taleplerinin 18 bin TL ve yılda iki kez güncelleme yapılması olduğunu söyledi. Atalay, karara muhalefet şerhi koyduklarını da belirtti.



Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bir Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik projede yol haritasının yakın zamanda onaylanacağını belirtti. Novak, projenin 2024’te hayata geçeceğini umduklarını söyledi. Rusya’dan Almanya’ya Baltık Denizi üzerinden bağlanan Kuzey Akım boru hattının patlamalarla zarar görmesinin ardından, Ekim 2022’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulmasını teklif etmişti.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksinin ilkbaharda %2 seviyelerine düşeceğini öngördü. Kurum, 2024 4. çeyrekte ise yıllık bazda GSYİH büyümesinin %2 olacağını tahmin etti. Yayımlanan raporda “Bu durum, finansal koşullardaki ve maliye politikasındaki değişikliklerden kaynaklanan büyüme etkilerinin önümüzdeki yıl mütevazı ve kabaca nötr olması gerektiği görüşümüzü yansıtmaktadır.” İfadelerine yer veren kurum, işsizlik oranının ise %3,6 seviyelerinde olacağını tahmin etti. ABD Merkez Bankası’nın enflasyon eğilimini öngörmek için yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi, Kasım ayı verilerine göre yıllık bazda %3,2 seviyesinde bulunurken, ABD’de işsizlik oranı %3,7 seviyesinde bulunuyor.



BIST 100 endeksi son dönemdeki aşağı yönlü ivmesini dün de sürdürdü ve 39 puan düşüşle 7.260 seviyesinden tamamladı. Endekste kayıplar haftalık bazda %3,93, Aralık ayında ise %8,66 seviyesinde gerçekleşti. Banka hisselerinde %2,64 kayıp izlendi.



Bugün Türkiye ekonomik güven endeksi, TCMB PPK toplantı özeti, ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



USDTRY 29,429, EURTRY 32,692, GBPTRY 37,697 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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