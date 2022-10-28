Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Ekim 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün yayımladığı enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon beklentisini %60,4’ten %65,2’ye yükseltti. 2023 yılı enflasyon tahminini ise %19,2’den %22,3’e çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 20 Ekim’de gerçekleştirdiği ve 150 baz puan faiz indirimi kararı alınan para politikası toplantısına ilişkin özet yayımlandı. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü ifade edilen raporda, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtildi. Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edileceği tekrarlandı.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve 97,10 oldu. Endeks 100 puanın altında kalsa da, endeksi oluşturan imalat sanayi güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi gibi alt bileşenlerin tamamında artış gözlendi.

Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak 75 baz puan ile agresif faiz artışlarına devam etti. Banka Eylül ayında da 75 baz puanlık bir faiz artışına gitmişti. Enflasyonu dizginlemek için faiz artışlarına devam edileceği mesajı verilirken, AMB Başkanı Lagarde, ekonomideki yavaşlamanın muhtemelen yılın son çeyreğinde ve gelecek yıl ilk çeyrekte derinleşeceğini söyledi. Ayrıca Lagarde, faiz artış patikasının verilere bağlı olacağını, zamanı ve sıklığının belirsiz olduğunu belirtti. Euro Bölgesi’nde Eylül ayında enflasyon %9,9 olarak açıklanmış ve AMB’nin %2 hedefinden giderek uzaklaşmıştı.

ABD ekonomisinin yılın 3. çeyrek büyüme verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşerek %2,6 olarak açıklandı. Ekonomi ilk 2 çeyrekte küçülme göstermişti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, verinin ABD ekonomisinin direncini kanıtladığını belirtti. Ekonominin yavaşlamasını beklediğini belirten Yellen, hükümetin gerekirse yanıt verecek mali alana sahip olduğunu da söyledi.

Bugün Türkiye piyasaları 29 Ekim arifesinden dolayı yarım gün açık olacak. Almanya 3. çeyrek öncü büyüme ve öncü TÜFE verileri açıklanacak. ABD kişisel tüketim harcamaları ve Euro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

USDTRY 18,604, EURTRY 18,582 ve GBPTRY 21,534 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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28/10/2022 08:50