Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Ekim 2024

Geride bıraktığımız haftanın son gününde açıklanan veriler önemli derecede etki yaratmasa da Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek tarafından borsa ile ilgili yapılan açıklamalar tüm dikkatlerin borsa üzerine çekilmesine neden oldu. Bakan Şimşek BİST-50 endeksi içerisinde yer alan hisse senetleri için açığa satış yasağını kaldırmayı düşündüklerine dair açıklamalarda bulunurken, yorumcular bu gelişmenin Borsa İstanbul’a ilerleyen süreçte yabancı yatırımcının gelmesi açısından önemli bir gelişme olarak nitelendirilebileceğini belirttiler. Güne 29 puan civarında negatif başlayan endeks kapanışa doğru alımlara sahne olarak günü %0.4 oranında yükselişle 8,908.47 seviyesinden tamamlamayı başardı. Türk Lirasına baktığımızda USDTRY’de Cuma günü hafif yükseliş gözlemlenirken 34.30 psikolojik direnç noktasına ulaşılarak gün noktalandı. Bugün sabahın ilk saatlerinde USDTRY 34.2950, EURTRY 36.989 ve GBPTRY 44.3970 seviyelerinde fiyatlanmakta. Cumhuriyet bayramı arefesi nedeniyle piyasalar bugün yarım gün, yarın ise tam gün kapalı olacak.

Cuma günü Türkiye’den gelen veri açıklamalarına bakıldığında TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı güven endeksleri; hizmet sektörü % 1,5 oranında artış göstererek 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü % 0,1 oranında artarak 110,7 değerini ve inşaat sektörü ise % 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini alacak şekilde gerçekleşti.

Diğer taraftan TCMB’nin açıkladığı Kapasite kullanım oranı aylık bazda %0,7 oranında azalışla %75.2’e geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise; aylık bazda 3,0 puan değerinde artarak 102,2 seviyesine ulaştı.

Yurt dışı tarafa baktığımızda veri açısından oldukça sakin olan Cuma günü ABD borsaları karışık bir seyirle günü tamamladı. Nasdaq gün içi yeni zirve seviyeleri görse de seansın sonlarına doğru gelen satışlar ile aldığı primlerin bir kısmını geri verdi. Dow Jones negatif ayrışırken S&P 500 endeksinde bulunan hisselerin yarısından fazlası değer kaybederken teknoloji hisselerindeki değer kazanımları endeksin arkasındaki güç olmaya çalışsa da yatay kapanış yapmasını sağladı. Son dönemde veri açıklamalarının önüne geçen konu ise ABD başkanlık seçimleri. Son anketlere göre iki adayın oylar %48.4 oranında eşitlenmiş durumda. Yapılan analizlerde “Swing states” olarak adlandırılan ve belirsiz oyun yoğun olduğu eyaletlerdeki sonuçların seçimin sonucunu netleştireceği belirtilirken bu eyaletlerden en önemlisinin ise Pennsylvania eyaleti olduğu vurgulanmakta.

Dolar endeksi’ndeki güçlü hareket korunmaya devam ederken endeksin günü 104.317 seviyesinden kapadığını gördük. Buna bağlı olarak EURUSD ve GBPUSD’de son dönemde yaşanan değer kaybı da devam ederken, EURUSD Cuma gününü 1.0796, GBPUSD ise 1.29685 seviyelerinden tamamladı. Altına baktığımızda ons fiyatın %0.4 değer kazanarakgünü 2,747 usd seviyesinde tamamladığını gördük. İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik misilleme saldırısı sonrası petrol fiyatları Pazartesi günü varil başına 3 dolardan fazla düştü. Brent petrol % 4 düşerek varil başına 73 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü 68 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün veri akışı açısından hem Türkiye’de hem de yurt dışında oldukça sakin bir gün olacak. Piyasalara etki açısından önemli olabilecek haber başlıkları arasında ise 5 Kasım’da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimi ve İsrail’in Cumartesi gecesi İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların sonrasında gelecek açıklamalar ve hamleler takip edilecek.