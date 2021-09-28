Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Eylül 2021

Londra merkezli Capital Economics, değerlendirmesinde TCMB'nin 100 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrasında faiz indirimlerine gelecek aylarda devam etmesinin beklendiği belirtildi. Değerlendirmede TCMB'nin 2022 ortasına kadar 600 baz puan daha faiz indirimine gidebileceği belirtilirken, 2022 yılı sonunda USDTRY kurunun 10,50 seviyesine kadar yükselebileceği tahmin edildi.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin borç limitini hızla ele almasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde ABD'nin ilk kez temerrüde düşeceği ifade etti. Yellen, "Kongrenin borç limitini hızla ele alması zorunludur. Aksi takdirde Amerika tarihte ilk kez temerrüde düşecektir. ABD'nin kredisi zedelenecek, ülkemiz büyük olasılıkla bir mali kriz ve ekonomik durgunlukla karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı. Tasarı daha önce ABD Temsilciler Meclisinde onaylanarak ABD senatosuna gönderilmişti. Ancak ABD'de Senato, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına ve hükümetin kapanmasının önüne geçilmesine yönelik tasarıya onay vermedi. Federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasının önüne geçilmesi için Senato’da 3 gün içinde yeni bir oylama yapılması bekleniyor.



Goldman Sachs ve Nomura Çin'in büyüme öngörülerini düşürdü. Goldman Sachs önceki %8.2'lik büyüme tahminini %7.8'e revize etti. Nomura'da %8.2 düzeyindeki tahminini aşağı yönlü revize ederek %7.7'ye çekti.



Brent petrol, küresel çapta yaşanan enerji krizi ve talebin üretimi geride bırakacağına dair beklentilerle 3 yılın ardından ilk defa varil başına 80 doların üzerine çıktı.

Hafta Başında 8,8943-8,8180 arası dalgalanan USDTRY kuru, dün günü %0,65 düşüşle 8,825 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada 8,820 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,321, GBPTRY kuru ise 12,100 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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28/09/2021 09:52