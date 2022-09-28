Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Eylül 2022

Geçtiğimiz günlerde ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin, Rus Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısının ardından, Türkiye’deki iki özel banka sistemden çıkmıştı. Türkiye Kamu bankalarının da Rusya'nın yerel ödeme sistemi Mir uygulamasının kullanımını durdurdukları açıklandı. Kamu bankalarının da sistemden çıkmasıyla, Rus Mir sistemini kullanan Türk bankasının kalmadığı belirtildi. Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard’a alternatif olması için geliştirilmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İngiltere’de açıklanan vergi indirim paketinin eşitsizliği artırabileceği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, maliye politikasının para politikasına zıt amaçlarla işlememesinin önemli olduğu vurgulandı. Paketin açıklanmasının ardından GBPUSD paritesi 1,0350 ile tarihi düşük seviyeleri görmüştü. İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Huw Pill, yaptığı bir açıklamada, “Vergi indirim kararının dikkate değer bir para politikası tepkisi gerektireceği sonucuna varmamak zor.” İfadelerini kullandı. Bu ifade, İngiltere Merkez bankası’nın önemli bir faiz artışına gidebileceğinin sinyali olarak değerlendirildi. Diğer yandan Deutsche Bank Başekonomisti David Folkerts-Landau, İngiltere ekonomisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “İşsizlik önemli ölçüde artacak ve sancılı bir resesyon olacak. Ama bunun dışında bir yol olduğuna inanmıyorum.” İfadelerini kullandı.

ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, Euro Bölgesi’nde enflasyondaki artışın devam edeceği beklentisi ile Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek iki toplantısında 75’er baz puan faiz artışına gideceği tahmininde bulundu. Sıradaki AMB toplantısı 27 Ekimde gerçekleştirilecek.



Rusya gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında patlama meydana geldiği açıklandı. Patlamaların Baltık Denizi’nde Rus doğalgaz hatlarındaki sızıntıların yakınında gerçekleştiği bildirildi. İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, bunun sabotaj olabileceğini belirtirken, konuyla ilgili bilgi toplamaya devam ettiklerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlerin en güçlü karşılığı bulacağını belirtti.



Ukrayna’nın doğusunda Rusya tarafından gerçekleştirilen referandumlarda Rusya’ya katılma kararı çıkarken, Birleşmiş Milletler referandumların halk iradesinin gerçek bir ifadesi veya yasal olmadığını belirtti.

USDTRY 18,481, EURTRY 17,649 ve GBPTRY 19,691 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2022 08:50