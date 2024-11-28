Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Kasım 2024

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması ve Gazze’deki olası ateşkese dair beklentilerle 95 puan civarında pozitif başladı. Açılışın ardından 9.744,57 puan seviyesini test eden endeks, sonrasında ise satış baskısı içerisine girdi ve seansın sonunu; sadece yüzde 0,04 oranında yükselişle, 9.639,77 puandan tamamladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dün İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Karahan; enflasyonda düşüşlerin olduğunu, ancak bu düşüşlerin öngörülünden daha yavaş gerçekleştiğini ve dezenflasyonla uyumlu sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade etti.

Almanya tarafında seçim için süreç ilerlerken, bir tarafdan da sermaye kısımdaki durağanlaşmanın çözümü aranıyor. Alman meclisi bu konuda çalışma yaparak, şirketlere yılda 45 milyon euro vergi indirimi sağlanacağı belirten bir yasa tasarısı oluşturdu. Ancak, bunun seçimden önce yürürlüğe girip girmeyeceği kesinleşmiş bir durum değil.

ABD ekonomisinde, 3. çeyrek GSYH verileri açıklandı. Bir önceki çeyrek büyümesine göre yüzde 0.2’lik bir düşüş yaşanmasına rağmen, çeyreklik yüzde 2.8’lik bir büyüme kaydedildi. İşsizlik maaşı başvuruları ise 23 Kasım haftasında 213 bin olarak gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Bu rakamlardaki tutarlılık, işsizlikte büyük dalgalanmalar olmadan istikrarlı bir iş gücü piyasasına işaret ediyor.

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesiyle tarife savaşları konusundaki senaryolara ilişkin çalışmalar ve açıklamalar da hızlandı.

Son açıklamalardan biri Avrupa'nın bir numaralı para otoritesinden geldi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde Financial Times'a verdiği röportajda Avrupa Brliği'nin son stratejisinin "misilleme yapmak değil, müzakere etmek" olduğunu vurguladı.

Kanada'da ise Trump'ın olası tarifelerine misilleme çalışması

Üst düzey bir Kanadalı yetkili Trump'ın Kanada ürünlerine kapsamlı tarifeler uygulama tehdidini yerine getirmesi durumunda, Kanada'nın belirli ABD ürünlerine misilleme uygulama konusunda incelemelere başladığını söyledi.

Altın, Fed’in faiz indirimini destekleyen enflasyon verileriyle sabit kaldı.

Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 633 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 933 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol bir önceki seansı yatay tamamlamasının ardından gerileme gösterdi.

Brent petrol varil başına 73 dolara yakın seyrederken ABD ham petrolü 69 doların altına düştü.

USD/TRY 34.67, EUR/TRY 36.70, GBP/TRY ise 43.90 seviyesinde işlem görüyor.