Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Mart 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya- Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda uzlaşıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Müzakerelerin 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye’de yüz yüze yapılması bekleniyor.

CNBC’ye açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Emtia fiyatları üzerinde, Ukrayna'daki durum kaynaklı baskı görüyoruz. Emtia fiyatlarındaki yükselişin gelecek yıl için küresel büyüme görünümünü düşürmesi beklenebilir." Açıklamasını yaptı.

Avrupa Merkez Başkanı Christine Lagarde, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu artırıp büyümeyi aşağı çekse bile, Ukrayna’daki savaşın Euro Bölgesi’ni stagflasyona sürüklemesini beklemediğini söyledi. Verilerin önemli bir stagflasyona işaret etmediğini söyleyen Lagarde, büyümenin düşebileceğini, ancak tüm senaryolarda enflasyonun düşmesinin ve bankanın 2024'teki %2 hedefi civarında seviyelere oturmasının beklendiğini söyledi.



İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi ve saldırganlığı sona erdirmeyi taahhüt etmesi halinde Rus şahıslarına ve şirketlerine uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini bildirdi.



Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Dost olmayan ülkelere doğal gaz ve petrol satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." Açıklaması sonrası Avrupalı liderlerden sert açıklamalar geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu kararın AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları aşma girişimi olduğunu ve buna asla izin vermeyeceklerini belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ise sözleşmeleri hatırlatarak, bunun sözleşme ihlali olduğunu belirttiler.



Kanada, küresel enerji krizinin çözülmesine yardımcı olmak için daha fazla petrol, gaz ve uranyum sağlayabileceğini bildirdi.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Toplantının ana gündemi Rusya-Ukrayna savaşı ile ekonomi olacak. Toplantının ardından Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftayı 14,835 seviyelerinde kapatan USDTRY, haftaya ayni seviyelerde başladı. EURTRY 16,235 seviyeleridne fiyatlanırken, GBPTRY 19,489 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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28/03/2022 09:59