Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Mart 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Mart ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,7 puan artış göstererek, 104,1 olarak açıklandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 2,8 puan artışla 105,2 oldu ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana en yüksek değeri aldı. Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endekse pozitif katkı sağlarken, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler, endeksi negatif etkiledi. TCMB’den yapılan açıklamada, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ise 1,7 puan azalarak %73,5’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ise Mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektörü güven endeksi %1,1 artış ile 116,8 değerini alırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,4 düşüş ile 117,7 değerini aldı ancak 100 eşiğinin üzerinde kalmaya devam etti. Diğer yandan inşaat sekötü güven endeksi %1,5 azalışla 88,5 değerini alarak, mevcut ve gelecek döneme dair pozitif sinyal veren 100 eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da IFO iş iklimi endeksi yükseliş trendini sürdürerek Mart ayında 93,3 ile son 5 ayın en yüksek değerini aldı. Özette, tüm sektörlerde pozitif ivmenin devam ettiği belirtildi. İmalat tarafında endeksin önemli ölçüde yükseldiği, karamsarlık beklentilerinin neredeyse tamamen kaybolduğu açıklandı. Hizmet sektöründe beklenti endeksinin Şubat 2022’den bu yana en yüksek değeri aldığı ifade edildi. Ticarette, endeksin hafif yükseldiği, ancak son aylardaki toparlanmada ivme kaybı bulunduğu vurgulandı. İnşaaat sekötünde ise daha az kötümser beklentiler ile toparlanma görüldü. Bazı uluslararası bankalardaki türbülansa rağmen, Alman ekonomisinin istikrar kazandığı notu raporda yer aldı.



Dünya Bankası yayımladığı bir raporda, küresel ekonomik büyümenin 2030 yılına kadar %2,2 ile otuz yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini ve bunun dünya ekonomisi için kayıp bir on yılı başlatacağını belirtti.

16 Mart tarihinde İsviçre Bankası Credit Suisse’e daha fazla destek vermeyeceklerini açıklayan, bankanın en büyük yatırımcısı Suudi Ulusal Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ammar Al Khudairy görevinden istifa etti. Açıklamanın ardından Credit Suisse hisselerinde tarihi kayıplar görülmüştü.

Bugün ABD tarafında Conference Board tüketici güveni verileri takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

USDTRY 19,095, EURTRY 20,652 ve GBPTRY 23,541 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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28/03/2023 10:44