Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Mayıs 2021

ABD Hazine Bakanı Yellen, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada Faiz oranlarının olağanüstü seviyede düşük olduğunu belirtti. Yellen yaptığı açıklamada“Toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomist bunun devam edeceğine inanıyor." ifadelerini kullanırken ABD ekonomisi üzerindeki faiz yükünün gelecek on yıl içinde yönetilebilir noktaya geleceğine inandığını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Biden ise altyapı yatırımlarını artırmak için 6 trilyon dolarlık bütçe teklif edeceği bildirildi. Bu çok yüksek bütçe teklifi haberi ile küresel bazda volatilite arttı. Yapılan açıklamalar sonrasında ise Dolar/TL kurunda hareketlilik yaşanırken ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 1,60’ın üzerine çıktı.

Açıklanan verilerde ise dün ABD tarafından gelen GSYİH verisi izlendi. Gelen veriye göre ABD çeyreklik bazda 1. Çeyrekte yüzde 6.4 oranında büyüme gerçekleştirdi. Diğer yandan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi izlendi. Veriye göre ABD kanadında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 406 Bin olarak gerçekleşti. Piyasalardaki beklentiler ise verinin 425 Bin düzeylerinde gelebileceği yönündeydi

Haftanın son işlem gününde ise piyasalar Türkiye tarafında Ekonomik Güven Endeksi ve Ticaret Açığı verilerini, Euro Bölgesi’nden ise Tüketici Güveni verisini takip edecek.

Kur tarafına baktığımızda dün güne 8,4640 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,4967 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,3438 GBPTL kuru ise 12,0505 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,5025 EUR/TL 10,3620 GBP/TL kuru ise 12,0710 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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28/05/2021 09:30