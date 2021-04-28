Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Nisan 2021

Geçtiğimiz hafta TL, dolar karşısında kötü bir performans gerçekleştirmiş ve Dolar/TL kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmıştı. İçerisinde bulunduğumuz haftaya ise 8.40 seviyelerinde başlangıç yapan kurda daha sonra aşağı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Bu hafta dolar karşısında iyi bir performans gerçekleştiren TL ile birlikte Dolar/TL kuru 8.18 seviyelerini test etti. Hafta başından bu yana TL’nin dolar karşısındaki performansına baktığımızda ise yüzde 2’nin üzerinde değer kazanımları yaşadığı görülüyor.

Öte yandan dün Dünya Bankası yayımladığı bir raporda Türkiye'de %12,2'ye yükselen yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmenin zor olacağını belirtti. Dünya Bankası analizlerinin yer aldığı Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nda, "2019 yılında %10,2 olan yoksulluk oranının 2020 yılında %12,2'ye yükseldiği tahmin edilmektedir. Şu anda yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmek bir zorluk teşkil etmektedir." denildi.

Raporda "kredi patlaması" gibi atılan adımların desteğiyle, Türkiye'nin 2020 yılında pozitif büyüme sağlayan birkaç G20 ülkesinden birisi haline geldiğine dikkat çekildi ancak bu büyümenin beraberinde yükselen enflasyon, uluslararası rezervlerde düşüş, lirada zayıflama, cari açıkta sert bir artış ve şirketlerde finansal stres getirdiğine de dikkat çekildi.

Yeni günde ise gözler tamamen ABD kanadındaki FED toplantısında olacak. FED faiz oranı kararını 21:00’da açıklayacak ve 21:30’da Fed Başkanı Powell basın toplantısı düzenleyecek. Faiz oranlarında bir değişiklik beklenmese de varlık alımları konusundaki açıklamalar ve karar metni yakından incelenecek. Karar metninde ve basın toplantısında tahvil faizlerine ve enflasyon görünümüne dair olası açıklamalar dolar endeksindeki hareketliliği etkileyecektir

Bunun öncesinde ise piyasalar sabah Almanya kanadından gelecek olan GFK Tüketici Güven Endeksi verisini takip edecek. Ardından TSİ 17:00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşma yapması bekleniyor.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,2829 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2271 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,9474 GBPTL kuru ise 11,4391 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2332 EUR/TL 9,9382 GBP/TL kuru ise 11,4306 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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28/04/2021 09:03