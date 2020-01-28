Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Ocak 2020

Çin’de görülen koronavirüs salgınında ölü sayısının 100’ün üzerine çıkması ve ABD’nin ardından Canada’da da virüsün görülmesi endişelerin de giderek artmasına neden oluyor. Çin’de görülen salgının Tayland ve Hong Kong gibi çevre ülkelerde görülmesinin ardından seyahat nedeniyle ABD ve Canada’ya da geçmesive vaka sayısının da giderek artması nedeniyle geçen haftanın ardından bu hafta da piyasalarda satış devam ediyor. Kur açısından baktığımızda ise Geçtiğimiz haftayı 5,93 seviyesi üzerinde kapatan Dolar/TL kuru yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı ve gün içinde en yüksek 5,95 seviyesini gördü

Diğer taraftan dün Amerika tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü ve iki liderin Libya ile İdlib konularını ele aldığı açıklandı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki liderin Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldıkları ve ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldıkları belirtildi.

Haftanın ilk işlem gününde açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise Almanya'da açıklanan İfo İş Dünyası Güven Endeksi Ocak ayında 97,0'lık beklentileri karşılayamadı ve endeksin 96,3 seviyesinden 95,9 seviyesine gerilediği takip edildi. ABD'de açıklanan Aralık ayı Yeni Konut Satışları verisi ise yüzde 0,4 gerileme göstererek beklentinin altında kaldı.

Türkiye tarafında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak 103,6 seviyesinden 104,1'e yükselirken, Kapasite Kullanım Oranı’nın ise yüzde 77,0 seviyesinden yüzde 75,5 seviyesine gerilediği gözlendi

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9445 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9434 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5490 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7621 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9439, EUR/TL kuru 6,5517 , GBP/TL kuru ise 7,7553 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Tüketici Güveni takibimizde olacak.

28/01/2020 10:28