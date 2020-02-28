Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Şubat 2020

Dün akşam Türkiye'nin Esad güçlerine, Soçi mutabakatında belirlenen alanlara çekilmesi için tanıdığı sürenin dolmasına az bir süre kala gerçekleşen hava saldırısında 33 Türk askeri yaşamını yitirdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib şehrinde 'rejim kuvvetleri' tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit haberleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik toplantısı düzenlediği belirtilmişti. Toplantı sırasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

Dolar/TL ise, Koronavirüs'ün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle hafta başında sert yükselmişti. İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğunun duyurulmasının ardından ise ilk tepki olarak 6,21 seviyesine yükseldi. Reuters'ın Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre ise, İdlib'de en az 34 Türk askeri hayatını kaybetti.

Reuters'ın geçtiği habere göre, İdlib saldırısıyla ilgili Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" denildi.

Türkiye, saldırıların ardından NATO ile istişarelere başladı. Ayrıca önümüzdeki dönemde İdlib'den göç halinde mültecilerin Avrupa'ya geçişinin önlenmeyebileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'den ise İdlib'te acil ateşkes çağrısı yapılırken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saldırıyı kınadı. Öte yandan NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 4. madde kapsamında Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'deki durumu değerlendirmek için toplanacağını açıkladı.

Bununla birlikte Reuters’ın, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan canlı yayına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz.' açıklamasında bulundu.

Habere göre; İdlib'te mülteci akını olması durumunda bu mültecilerin Avrupa'ya gitmesi noktasında herhangi bir şekilde müdahale edilmeyecek. Avrupa'ya gidecek olan mülteciler için alınan karar sadece Suriyelileri kapsamayacak diğer göçmenler için de uygulanacak.

Yurt dışı tarafta ise Coronavirüsüne dair vaka sayısı Çin'de artarak devam ederken, yaşamını yitiren sayısının dün en az seviyeye indiği haberlerde yer aldı. Tedaviye dair henüz olumlu bir sonuç alınmamış olması, tedirginliğin canlı kalmasına ve yatırımcıların riskten hızlı şekilde kaçışına neden oluyor. Emtialarda ons altın ise güvenli liman talebi ile 1640$ üzerinde tutunmaya devam ediyor. Petrol fiyatları ise Çin'in negatif etkilediği talep görünümünden ötürü satıcılı seyrini koruyor. Anlık olarak ham petrol 45$, Brent petrol ise 50.8$ seviyesinden işlem görüyor.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,1619 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,2099 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,8288 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 8,0034 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,2476 , EUR/TL kuru 6,8763 , GBP/TL kuru ise 8,0486 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise bugün Türkiye tarafında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve Ticaret Açığı, İngiltere’den ise Tüketici Güveni verileri takibimizde olacak.

28/02/2020 10:49