Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Şubat 2022

Ana gündem Rusya Ukrayna savaşı olmaya devam ederken, Türkiye’den Montrö anlaşmasıyla ilgili açıklama geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali” açıklamasını yaptı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, savaş halinde, kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişlerine ve Karadeniz'de kalmalarına, süre ve limitle ilgili düzenlemeler içermekte. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buna atıfta bulunarak, "Tüm hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın saldırılarına devam etmesiyle yaptırımlar giderek genişletiliyor. Bazı önemli Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi swift ağından çıkarılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı açıklandı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı. Ayrıca, batılı ülkeler tarafından Rusya Merkez Bankası'nın işlemlerini dondurmak ve varlıklarını likit hale çevirmesini engelleyecek tedbirlerin de hazırlandığı belirtiliyor.

Dünya Bankası Türkiye ekonomisiyle ilgili rapor yayınladı. Küresel ve yurt içindeki zorlukların Türkiye Ekonomisi’nin 2022 yılındaki görünümünü baskıladığını belirtildi. Para politikası ayarlarında sıklıkla yapılan değişikliklerin, ve geçtiğimiz Eylül ayından bu yana gerçekleştirilen bir dizi faiz indirimi,Türk Lirası’nın tarihteki en düşük seviyelere inmesine ve enflasyonun rekor seviyelere yükselmesine yol açtığı belirtildi. 2021 yılında tahmini %10 olan büyüme hızının, politika belirsizliğindeki sert artışın özel tüketimi ve yatırımları baskılaması sebebiyle, bu yıl %2’ye düşmesi, 2023 yılında ise %3 olarak gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Ayrıca Türkiye büyüme verisi açıklanacak.

Cuma günü kısmen olumlu gelen haberlerle toparlanmaya çalışan piyasalar, hafta sonu krizin derinleşmesiyle tekrardan dalgalı bir seyir izliyor. Cuma günü kapanışı 13,752 ile yapan USDTRY anlık olarak 14,090 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,726 ve GBPTRY 18,817 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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28/02/2022 09:59