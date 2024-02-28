Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 28 Şubat 2024

BİST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü 155 puan düşüş ve %1,66 azalış ile 9.179 seviyesinden tamamladı. Bilişim ve metal ana sanayi sektörü endeksleri en çok yükselenler olurken, %5,7 ile turizm, %3,8 ile aracı kurumlar ve %3,7 ile inşaat en çok düşen sektör grupları oldu.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere temasları kapsamında uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileriyle bir araya geldi. Londra Borsası'nda gerçekleştirilen etkinlikte uluslararası yatırımcı ve fon yöneticileriyle buluşan Yılmaz, Türk ekonomisindeki gelişmeler ve ekonomiyi daha güçlü hale getirmek için atılan adımlara değindi.

Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikaların sonuçlarını vermeye başladığına da vurgu yapan Yılmaz, "2025'te enflasyonu düşürme politikalarımızın devamıyla yüzde 15'e inmesini, 2026'da tek haneye düşmesini bekliyoruz." dedi.

Türk parasını koruma kanunu tebliğinde değişiklik yapıldı. Düzenlemede, 32 Sayılı kanunda geçmişe dönük döviz yükümlülüklerin bir kısmında dövizle ödeme esnekliği getirildi. Böylece, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu varken, bu düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler döviz ile yerine getirilebilecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olmasını umuyorum şeklindeki sözlerinden daha temkinli olarak, "Ateşkes için çok çalışıyoruz ancak henüz iş bitmiş değil." dedi.

Biden, Ukrayna'ya destek paketinin Temsilciler Meclisi'nden bir an önce geçmesi çağrısında bulunurken, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson ise güney sınırındaki güvenlik sorunları beklerken Ukrayna paketinin hemen geçmeyebileceği mesajını verdi.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı kabul etti.

Buna göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.

USB/TL 31.171, EUR/TL 33.770, STG /TL 39.447