Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Ağustos 2022

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, Eylül ayındaki faiz artışının boyutunun verilere ve değişen görünüme bağlı olacağını açıkladı. Faiz artışlarının ekonomi için acı verici olabileceğini belirten Powell, yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdamın enflasyonu düşüreceğini, ancak hane halkının biraz zorluk çekeceğini söyledi. Açıklamaların ardından dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler görüldü. Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 21 Eylül’de gerçekleşecek. Piyasalar 50 veya 75 baz puan faiz artışı bekliyor.



Jackson Hole’da konuşan bir diğer isim Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, resesyona girilse bile para politikasını normalleştirmeye devam etmeleri gerekiğini söyledi. Schnabel, “Enflasyon bekleyişleri kontrolden çıkarsa, ekonomi üzerindeki etkisi çok daha kötü olur." İfadelerini kullandı.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin 4. Çeyrekten itibaren resesyona girmesini beklediklerini açıkladı. Daha önce İngiltere için 2023 büyüme tahminini %1,1 olarak açıklayan banka, bunu %0,6 küçülme olarak revize etti. Ayrıca Banka, İngiltere Merkez Bankası’nın 15 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıda, 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmininde bulundu.



Bugün Türkiye ekonomik güven endeksi ve ticaret dengesi verileri takip edilecek. İngiltere piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak.



USDTRY 18,171, EURTRY 18,018 ve GBPTRY 21,176 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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29/08/2022 08:53