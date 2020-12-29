Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Aralık 2020

Küresel risk iştahının yüksek olduğu yılın son ayında dolar, piyasalarda zayıf kalmaya devam ederken gelişen ülke paralarındaki yükseliş de gücünü koruyor. Kasım ayındaki kararlar sonrası değer kaybını durduran TL, yılın son işlem haftasında da yükselişle başladı.

TCMB’nin geçen haftaki para politikası kurulu toplantısında faizi %17’ye çıkarmasının ardından haftayı düşüşle kapatan döviz kurları yeni haftaya da düşüşle başladı ve EuroTL'de; son 1 ayın, DolarTL'de; son 3,5 ayın en düşük seviyeleri test edildi

Dün ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayına ilişkin açıkladığı rezerv verilerine göre, toplam rezervler içinde swap portföyünün payı yüzde 76,7 seviyesine geriledi. Verilere göre Kasım'da alt kalemlere bakıldığında, Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 41,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolar olarak gerçekleşti

Öte yandan İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile ticaret anlaşmasının yakında imzalanmasının planlandığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Brexit sürecini yakından takip ettiklerini, İngiltere ile Türkiye arasındaki taslak anlaşmanın hazır olduğunu belirtmişti. Truss Pazar günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki mevcut ticaret ilişkisini aynı şekilde sürdüreceğini ifade etti.

Yurt dışı tarafta ise ABD tarafından gelen yeni yasalar ve onaylanan bütçe paketleri takip edilmeye devam ediliyor. Vatandaşlara $600 transfer eden mali yardım paketinden sonra $2000 verilmesini kararlaştıran yasa temsilciler meclisinden onay aldı. Trump'ın veto ettiği ve Türkiye'ye olan yaptırımları da içeren 2021 savunma bütçesi ise tekrardan oylamaya girdi ve meclisten geçerek senatoya gitti. Senato yasayı tekrar onayladığı taktirde ilk defa Trump'ın veto ettiği bir tasarı yasalaşmış olacak

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,5450 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4416 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0936 GBPTL kuru ise 10,0122 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4705 EUR/TL kuru 9,1488 GBP/TL kuru ise 10,071 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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29/12/2020 09:30