Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Aralık 2022

Reuters’in 12 katılımcıyla düzenlediği bir ankete göre, ekonomistler Türkiye Aralık ayı enflasyonunun aylık bazda %2,7 artacağını ön görürken, yıllık olarak ise enflasyonun baz etkisiyle %84,39’dan, %66,8’e düşeceğini tahmin etti. USDTRY’deki 2021 Kasım ve Aralık ayında yaşanan sert yükselişlerin bu yıl yaşanmamasının etkisiyle, fiyat artışları devam etse de, yıllık enflasyonda gerileme görülecek. Aralık ayı TÜFE rakamları 3 Ocak’ta yayımlanacak.



Bloomberg FX Stratejisti David Finnerty, ABD Merkez Bankası’nın 1 Şubat’ta gerçekleştireceği 2023’ün ilk toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı için yeterli sebebinin olduğunu söyledi. Finnerty, Fed’in toplantıda faizi 50 baz puan artırmasını yatırımcıların %44 ihtimalle fiyatladığını açıkladı. FED başkanı Powell, son toplantıda, faiz oranındaki artışın gelen verilere bağlı olacağını söylemişti.



Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'de doğal gaz merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Miller, “Biz şimdiden pratik uygulamasına başladık. Doğal gaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır." İfadelerini kullandı.



Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Sözcüsü Robert Saverin, Rusya'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklamasının, Alman ekonomisi üzerinde pratikte bir önemi olmayacağını bildirdi. Saverin, ilkbahardan bu yana Almanya'nın Rus petrolünden vazgeçmeye hazırlandığını hatırlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafindan imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı.



Çin’in Kovid-19 önlemlerini yumuşatma kararı ve paralelinde sert yükseliş gösteren vaka sayıları ile ABD ve İtalya gibi bazı ülkeler Çin’den gelen yolculara karşı önlemler açıklamaya başladı. Ayrıca İtalya Sağlık bakanı Çin’den Milano’ya giden iki uçaktaki yolcuların yaklaşık yarısında Kovid tespit edilmesiyle, AB Sağlık Komiseri’ne de testlerin artırılması için bir mektup gönderdiğini söyledi. Tedirginlik yaratan vaka sayılarındaki artışlar, ABD, Avrupa ve Asya piyasalarına negatif yansıdı. ABD borsaları %1’lik kayıplar yaşadı.



Bugün Türkiye ekonomik güven endeksi, TCMB PPK toplantı özeti ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



USDTRY 18,717, EURTRY 19,862, GBPTRY 22,537 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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29/12/2022 08:55