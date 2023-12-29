Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Aralık 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında %1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi %2,6 oranında artarak 77,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında azalarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı. Endeksin 100’den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği yansıtırken, 100’den büyük değerler iyimserliği yansıtıyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 21 Aralık’ta gerçekleştirdiği yılın son faiz toplantısına ait toplantı özetini yayımladı. Özette, Kurul’un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlattığı vurgulanırken, Kurul’un, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğü belirtildi. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği vurgulandı. Özette, aylık enflasyonun, başta asgari ücret olmak üzere ücret ayarlamaları ve zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisi ile Ocak ayında yükseleceği de belirtildi.



Geçtiğimiz gün Muhtarlar Toplantısı’nda açıklamalar yapan Türkye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Rezevlerin 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamı daha da artıracaklarını söyledi. Enflasyonla mücadelede geri adım atılmayacağını da belirten Erdoğan, rakamların inen eflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret ettiğini belirterek, önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybının daha net görüleceğini ifade etti.



Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği ve 22 kurumun katıldığı Aralık ayı enflasyon tahmini anketi yayımlandı. Aralık ayında TÜFE’nin aylık %3,12, yıllık %65,03 seviyesinde artacağı öngörüldü. 21 kurumun tahminde bulunduğu 2024 yılı sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise %42 oldu. Yine 21 kurumun katıldığı 2024 yılı enflasyonda zirve tahmini ise %71,30 olarak gerçekleşti. Aralık 2023’e ait resmi TÜFE verileri 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak.



Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Robert Holzmann, borçlanma maliyetlerini düşürmeyi konuşmak için erken olduğunu söyledi. Holzmann, “AMB, benzeri görülmemiş biçimde üst üste 10 faiz artırımını geride bıraksa da 2024’te faiz indirimlerinin garantisi yok.” İfadelerini kullandı.



Bugün Türkiye dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. İngiltere piyasaları yılbaşı nedeniyle erken kapanış yapacak.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü ivme devam ederken, USDTRY 29,507, EURTRY 32,662 ve GBPTRY 37,664 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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