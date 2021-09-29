Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Eylül 2021

Dün açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyondaki yükselişin son çeyrekle beraber yerini düşüşe bırakmasını beklediğini, bir yandan da artan gıda fiyatlarında Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Ancak bu ay başında gıda ve enerji hariç olan çekirdek TÜFE’ye geçilmesi nedeniyle para politikasında bu başlıklardaki kalemler hariç tutuluyor. Bugün en önemli gündem Rusya Devlet Başkanı Putin ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de yapacağı görüşme olacak. Görüşmeden sonra yapılacak açıklamalar önem taşıyor. Ayrıca bugün Türkiye’de Ekonomik güven endeksi de açıklanacak.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin 2021 yılında %8.1 büyüyeceğini tahmin etti. Kurumun bir önceki tahmini %6.1 seviyesindeydi. Türkiye’nin 2022 yılı için ekonomik büyüme beklentisinin ise %3,3 seviyesinde olduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye’de enflasyonun 2021 yılında %17,3, 2022 yılında ise %12 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi. Bir diğer Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch, TCMB faiz indiriminin Türkiye'nin dış dengesinde sağladığı ılımlı gelişmeye zarar verebileceği yorumu yaptı. Fitch, Türkiye'de faizin 2021 sonunda 100 baz puan indirilmesini beklediklerini ancak Ağustos ayında artan enflasyon dikkate alındığında geçen haftaki kararın "erken" olarak değerlendirildiğini belirtti. Raporda ayrıca Türkiye'nin dış kırılganlıklarının iç güven ortamında zayıflama ve dolarizasyonda hızlanma halinde artabileceği kaydedildi. Türkiye'nin yeni S400 alımı yönünde bir gelişmenin de ABD ile gerilimi artırabileceği yorumu yapıldı. Ayrıca Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan raporda TCMB’nin yıl sonuna kadar faiz oranını 150 baz puan daha indirmesinin beklendiği belirtildi.

ABD’de federal borç limiti sancısı devam ediyor. Yenilikçi Demokratlardan oluşan bir grup, Perşembe günü oylanması planlanan partiler üstü altyapı tasarısına muhalefet edeceklerini söyledi. Senato’da Cumhuriyetçiler, Demokratların federal borç limitini artırmaya yönelik adımını ikinci kez bloke etmişti. Bu durum, süresinin dolmasına üç haftadan az bir zaman kala, ABD Hazinesi’nin federal ödemelerde temerrüde düşmesine sebep olabilir.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de gelen faiz indirimi ile rekor tazeleyen USDTRY 8,890’lı seviyeleri zorlamaya devam ediyor. Bugün USDTRY piyasada 8,882 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,382, GBPTRY kuru ise 12,037 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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29/09/2021 09:10