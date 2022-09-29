Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Eylül 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, faizle ilgili olarak temennisinin bir sonraki merkez bankası toplantısında daha aşağı inmesi olduğunu söylerken, “Yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz.” İfadelerini kullandı.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, fiyat istikrarının Avrupa Merkez Bankası’nın önceliği olduğunu belirtti ve orta vadede enflasyonda %2'lik hedefe ulaşana kadar faiz artışlarının gelecek birkaç toplantıda daha devam edeceğini tekrarladı. Lagarde, “Hedefimiz resesyona yol açmamak, ancak birinci önceliğimiz fiyat istikrarı.” İfadelerini kullandı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, küresel enerji üretiminde Rusya’ya bağımlılığın azalmasının yıllar alabileceğini ve bunun düşük büyüme, yüksek enflasyon dönemini uzatabileceğini belirtti. Malpass, Eurodaki zayıflamanın ve devam eden yüksek enflasyonun da Avrupa’da resesyon olasılığını artırdığını ifade etti.

Geçtiğimiz gün Baltık Denizi’nde Kuzay Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan şüpheli patlamaların ardından, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında yukarı yönlü hareketler yaşanırken, İsveç İstihbarat Teşkilatı, gaz sızıntılarıyla ilgili ağırlaştırılmış sabotaj şüphesi ile soruşturma başlattığını duyurdu.



ABD Ukrayna’ya 1.1 milyar dolarlık savunma yardımı açıklarken, Ukrayna’nın doğu bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için yapılan referandumları gayrimeşru ve çirkin olarak nitelendirdi. Diğer yandan Avrupa Birliği de Rusya’nın referandum kararının ardından yeni yaptırım paketi teklifinde bulundu.

Bugün Türkiye’de ekonomik güven endeksi ve TCMB PPK toplantı özeti yayımlanacak. Ayrıca Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD GSYH ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

USDTRY 18,540, EURTRY 17,932 ve GBPTRY 19,973 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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29/09/2022 08:51