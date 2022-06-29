Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Haziran 2022

Dün İspanya Madrid’de başlayan ve bugün devam edecek NATO liderler zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında memorandum imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından İsveç ve Finandiya’nın Türkiye’ye tam destek sözü verdiği belirtilirken, imzalanan memorandum neticesinde, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyesi olmak üzere davet edilmelerine destek verdiği açıklandı. NATO ülke liderlerinin bugün İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya katılmaya davet için karar alması bekleniyor. Ayrıca Bugün NATO liderler zirvesinde, ABD Başkanı Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme yapması bekleniyor.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, meclisteki ek bütçe görüşmelerinde, "Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız." Açıklamasını yaptı.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artışı planını yineleyerek, gerekirse daha hızlı hareket etmeye hazır olduklarını açıkladı. Lagarde, enflasyon baskılarının artabileceğine ve enflasyon şoklarının büyümeyi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Buna rağmen pozitif büyüme beklediklerini belirtti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, borç yükümlülüklerini yerine getiremediği ve tahvil yatırımcılarına 100 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamadığı için Rusya’yı iflas etmiş ülke olarak tanımladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Geciken kupon ödemesi iflası oluşturur. Gelecekteki kupon ödemelerinde de temerrüde düşülmesi mümkün.” İfadeleri kullanıldı. Rusya’nın borçlarını ödeyecek yeterli varlığı bulunsa da, yaptırımlar ödeme yollarını kapatmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın temerrüde düştüğü iddialarını bir komedi olarak yorumlamıştı.



ABD’de tüketici güveni Mart 2021’den bu yana ilk kez 100 puanın altına gerileyerek 98,7 olarak açıklandı. Özellikle yükselen enflasyonun, hanehalkı beklentilerini de kötüleştirdiği ifade ediliyor.



ABD, Rus savunma sanayi için kritik öneme sahip 70 kuruluş ile 29 kişiyi daha yaptırım listesine aldığını açıklarken, Rus altınının ABD’ye ithalatı da yasaklandı.



Bugün Türkiye ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, Almanya TÜFE, ABD GSYİH verileri takip edilecek.



USDTRY 16,665, EURTRY 17,510 ve GBPTRY 20,325 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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29/06/2022 08:38