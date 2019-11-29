Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Kasım 2019

Hafta başında gündeme oturan S-400 haberleriyle değer kayıplarına başlayan TL varlıklari, hafta ortasında Barış Pınarı Operasyonundan istenilen sonuç elde edilemediği için devam kararı alınması ve en sonunda Çarşamba gecesi Başkan Donald Trump’ın Hong Kong’daki protestocuları destekleyen yasayı onaylaması ardından ticaret savaşının alevlenmesi beklentileriyle değer kayıplarını artırarak dün gün içerisinde 5.79 direncini test etse de 91.30’la olumlu açıklanan Ekonomik Güven Endeksi sonrasında kayıpların bir kısmını silerek 5.75 seviyelerine toparlandı. Dün açıklanan bir başka veri ise son zamanlarda oldukça yakından takip edilen yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat rakamıydı. Veriye göre döviz Mevduat yapma iştahı hala devam etmekte. Buna göre rakam 22 Kasım ile biten işlem haftasında 972 milyon dolar artarak 195.149 milyar dolara yükseldi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Rize Ticaret Borsa’sında yaptığı konuşmada "Son çeyrek büyümesinde Türkiye'nin doğal büyüme oranı dediğimiz yüzde 5'leri göreceğimiz bir çeyrek ile yılı inşallah kapatıp 2020'de bu ivmenin daha da üzerine koyarak çok güçlü bir 2020 yılını hep birlikte yaşayacağız." Şeklinde kendinden eminaçıklamaları da TL varlıklara pozitif yansıyan bir başka gelişme idi.

Küresel piyasalara baktığımızda ise dün Amerika’da şükran günü sebebiyle borsa kapalı olduğundan gün içinde Avrupa ve İngiltere’den gelen veriler takip edildi. İngiltere’de Nationwide Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda %0.8 ile beklentileri aşarak son dönemde zor zamanlar geçiren İngiliz sterlinine pozitif etkide bulundu. Euro Bölgesinde açıklanan Tüketici Güven endeksi de Kasım ayında bir miktar toparlanarak EUR lehine etki yaptı. AB için bir başka olumlu veri ise Almanya’da açıklanan enflasyon verisi oldu. Veri yıllık olarak %1.2 ile beklentileri aştı.

Bunlara ilave olarak ticaret savaşı cephesinde ise Çin’in ABD Başkanı tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestocuları destekleyen yasanın onaylanmasına ilişkin açıklamaları takip edildi. Çin’den konuya ilişkin sert açıklamalar gelse de konunun henüz ticaret müzakereleri ile ilişkilendirilmemesi piyasalar üzerinde kısıtlı etki yarattı. Önümüzdeki günlerde bu konunun müzakerelere yansıtılıp yansıtılmaması piyasadaki risk iştahının durumu bakımından önemli olacak.

Ayrıca bugün Kara cuma olması nedeniyle önümüzdeki hafta açıklanacak haftasonunun alışveriş rakamları ve bunun perakende satış verilerine etkileri de büyük bir merakla bekleniyor olacak.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5.77 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5.76 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6.3450. seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7.4350 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru …5.76… EUR/TL kuru …6.3440… GBP/TL kuru ise …7.44. seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Veri akışına baktığımızda ise Türkiye tarafında Ticaret açığı takip edilecekken yurt dışı tarafta ise İngiltere Tüketici Güven Endeksi, Euro Bölgesi Enflasyon rakamları ve işsizlik Oranları takibimizde olacak.

29/11/2019 11:34