Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Kasım 2021

Güney Afrika’da tespit edilen yeni Covid-19 varyantı piyasalarda negatif bir dalgaya sebep oldu. Özellikle Avrupa borsaları geçtiğimiz Cuma günü %4’lük kayıplar yaşadı. Seyahat ve konaklama hisselerinde büyük düşüşler görüldü. Dünya Sağlık Örgütü’nün Omicron adını verdiği bu varyantın, “korkutucu bir mutasyon profiline” sahip olduğu ve hali hazırda kullanılan aşıların bu mutasyon üzerinde ne kadar etkili olduğunun bilinmediği açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü İzmir’de açılış töreninde yaptığı açıklamalarda faiz ile ilgili mesajlar verdi. Erdoğan: “Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek” dedi. Yılın Son Para Politikası Kurulu toplantısı 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde bu toplantıdan da faiz indirimi gelmesi olası görünüyor.

Bugün Türkiye’de dış ticaret dengesi ve tüketici güven endeksi verileri açıklanacak. Almanya’da ise TÜFE verileri takip edilecek.

Kur tarafında ise güne hareketli başladık. Sabah erken saatlerde hafif pozitif bir seyir izleyen TRY, anlık olarak USD karşısında %1 üzerinde değer kaybı yaşıyor. Haftaya 12,350 seviyelerinde başlayan USDTRY, anlık olarak 12,650 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 14,300 ve GBPTRY 16,905 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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29/11/2021 09:52