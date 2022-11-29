Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Kasım 2022

Haftaya başlarken Çin’den gelen rekor vaka sayıları, ve buna rağmen halkın sıkı kovid önlemlerine karşaı artık dayanamayarak gösterilere başlaması gündeme oturdu. Küresel ekonominin büyüme hızına ciddi oranda etki eden Çin’in kapalı kalmaya devam etmesi, 2023 yılı büyümesi bakımından endişeleri artırmış durumda. Bu durum genel risk iştahını düşürmüş olsa da, BIST100 %1 artışla günü kapayarak pozitif yönde ayrışmayı başardı. Veri ve haber gündeminin oldukça zayıf olduğu günde Türk Lirası Dolar karşısında 18.62-18.64 bandında hareketini devam ettirirken, GBPTRY ve EURTRY, Amerikan piyasalarının açılması ile birlikte, sırasıyla %1.2 ve %1.5 oranlarında düşüş kaydederek günü 22.26 ve 19.25 seviyesinden tamamladı. ABD’de Şükran günü tatilinden sonra açılan piyasalarda FED yetkililerinin Şahin açıklamaları güne damgayı vurdu. St. Louis ve New York başkanlarının faiz artışlarının piyasaların hafife aldığı kadar kısa sürede bitmeyeceğine vurgu yapmaları, risk iştahını azaltıp Dolar endeksinin yükselmesine sebep oldu. Günün gelişmeleri ile birlikte S&P endeksi %1.5 düşüş kaydederken, Dolar endeksi ise 106 seviyesinin üzerinde günü tamamlamayı başardı.

Diğer taraftan Avrupa’da ise yüksek faize destek Avrupa Merkez Bankası Başkan’I Lagarde’dan geldi. Lagarde konuşmasında enflasyonu hedef seviye olan %2’ye çekmek için faizleri gerektiği kadar artırmakta çekinmeyeceklerini belirtti.

Bugün yurt dışında takip edilecek veriler arasında Avrupa’da açıklanacak ALmanya TÜFE ve Avrupa bölgesi tüketici güven endeksi önem arz etmekte. Türkiye’de ise ekonomik güven endeksi ve ticaret dengesi verileri izlenecek.

Bugün açılışta USDTRY 18.6330, GBPTRY 22.3830 ve EURTRY 19.3540 seviyelerinden fiyatlanıyor.

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29/11/2022 09:39