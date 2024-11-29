Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Kasım 2024

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 0,80 puan civarında oldukça sınırlı yükselişle yatay başladı. Gün boyunca 86 puan civarındaki aralıkta dalgalı seyir izleyen endeks günü 9.640,08 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısının özet raporunu yayımladı. Raporda enflasyonun ana eğiliminde düşüş kaydedildiği ifade edilirken, geçici arz koşulları nedeniyle işlenmemiş gıda fiyatları ile taze meyve ve sebze grubundaki fiyatların yüksek seyrettiği belirtildi.

Kasım ayı enflasyon beklentileriyle ilgili olarak gıda fiyatlarının hala yüksek bir seviyede kalacağı belirtilirken, gıda dışı enflasyonun olumlu bir seyir göstereceği tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi datalarını açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalarak 97,1 olarak gerçekleşti. TÜİK ayrıca, Ekim ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat yıllık olarak yüzde 3,1 düzeyinde artışla 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat ise sabit kalarak 29 milyar 409 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda dolar güç kaybediyor, endeksler pozitife yakın seyrediyor

Küresel piyasalarda bugün Asya borsaları hafif yükseliş ağırlıklı karışık bir seyir izlerken, dolar son dönemdeki kazanımlarının bir kısmını geri veriyor.

Almanya’dan gelen veriler, Kasım 2024'te enflasyon oranının yüzde 2.2 olarak gerçekleştiğini gösterdi. Avrupa Birliği uyumlu enflasyon oranı ise yıllık yüzde 2.4 ile geçtiğimiz aya göre yüzde 0.7 azalarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Fransa’da borçlanma maliyetlerinin artarak devam etmesi dikkat çekici bir diğer gelişme oldu. Fransa’nın borçlanma maliyetlerinin Yunanistan ile neredeyse aynı seviyeye geldiği ve bu durumun ülkenin kredibilitesini önemli ölçüde etkilediği görülüyor. Önümüzdeki günlerde Fransa’daki bütçe görüşmelerinde yapılacak sonuçlar bekleniyor. Güvenoyu alınamaması durumunda hükümetin dağılma ihtimali bulunuyor.

Dün Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı olan ABD borsaları, bu sabah vadeli işlemlerde hafif artıda işlem görüyor. Dolar ise Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi sonrası yaşadığı yükselişin durmasının ardından ağustos ayından bu yana en kötü haftasını geride bırakmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatlarına bakacak olursak Spot piyasada haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 660 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 965 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol, OPEC+'nın çevrimiçi toplantısını 5 Aralık'a ertelemesinin ardından yatay bir seyir izledi.

Brent ham petrolü, Perşembe günü sınırlı bir artışın ardından varil başına 73 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 69 dolar seviyesinde işlem görüyor.

USD/TRY 34.70, EUR/TRY 36.74, GBP/TRY 44.13