Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Mart 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul toplantısında bir konuşma gerçekleştiren TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizini liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulamaya devam ettiklerini belirtirken, ayni zamanda döviz kurundaki hassasiyeti de gidermeye çalıştıklarını söyledi. 2022 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonun ana eğiliminde kademeli normalleşme sürecinin de başladığını söyleyen Kavcıoğlu, üretimi destekleyeceklerini ve bunun arz-talep dengesine katkı sağlayarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacağını belirtti.

ABD’de açıklanan Conference Board tüketici güven endeksi Mart ayında 103,4’ten 104,2’ye yükseldi. Tüketicilerin mevcut işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı mevcut durum endeksi 153,0’dan 151,1’e gerilerken, tüketicilerin gelir ve işgücü piyasasının kısa vadeli görünümüne dayanan beklentiler endeksi 70’4’ten 73,0’a yükseldi. Şubat 2022’den bu yana beklentiler endeksinin 80 değerinin altında kalarak, gelecek yıl için bir durgunluğa işaret etmeye devam ettiği belirtildi. Gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri %6,3 olurken, tüketicilerin önümüzdeki 6 ay boyunca isteğe bağlı katagorilerde daha az harcama yapmayı planladıkları görüldü.

Büyük fon yönetimi şiketlerinden BlackRock, yaşanan bankacılık krizlerinin FED ve diğer merkez bankalarını enflasyonla mücadeleden döndürmeyeceğini ve FED’ten bu yıl faiz indirimi beklemediklerini açıkladı. ABD’de yaşanan bankacılık krizinin ardından bazı banka ve finans şirketleri FED’in faiz artışlarına ara verebileceğini, hatta faiz indirimi gelebileceği tahminlerini paylaşmıştı. FED 22 Mart toplantısında 25 baz puan ile faiz artışlarına devam etmiş ve %2’lik enflasyon hedefine yönelik taahhüdüne bağlı olduğunu açıklamıştı.



FED Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, gelecekte ABD’de yaşanan benzeri banka iflaslarını önlemek için daha güçlü bankacılık düzenlemelerine ihtiyaç olup olmadığını değerlendirdiklerini söyledi.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan analistleri, ABD bankalarında yaşanan problemlerin Avrupa bankalarına bulaşıcı bir etki yapmasını ön görmediklerini, farklı piyasa dinamikleri söz konusu olduğunu açıkladı.

Bugün Almanya GFK tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 19,120, EURTRY 20,720 ve GBPTRY 23,566 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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29/03/2023 09:47