Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Nisan 2021

Gündeme baktığımız zaman Türkiye tarafında tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk enflasyon raporu sunumuna çevrildi. Mart ayında göreve atanan Şahap Kavcıoğlu'nun ilk enflasyon raporu sunumunda vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Geçen hafta yaptığı açıklamalarda ise yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşana kadar sıkı politikanın korunacağını belirten Kavcıoğlu, Türkiye’nin pozitif reel faiz sunmaya devam edeceğini belirtmişti.

Yurt dışı tarafta ise dün Almanya kanadından gelen Tüketici Güven Endeksi takip edildi. Veri -8.8 ile beklentilerin oldukça altında geldi. Beklentiler ise -3.5 seviyeleri idi. Ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edildi. Lagarde; koronavirüs krizinin ekonomiye etkisinin en kötüsünün geride kaldığını söylemek için erken olduğunu, hala aşağı yönlü risklerin mevcut olduğunu ve ekonominin mali ve parasal desteklere ihtiyacı olduğunu belirtti.

ABD tarafında ise dün Merkez Bankası FED Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve kararını açıkladı. Karar beklentilere paralel olarak gerçekleşti ve FED faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

Bununla birlikte 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programının sürdürüleceği belirtildi. Ardından FED Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Powell; sözlü yönlendirme ile ekonominin desteklenmeye devam edileceğini, varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın zamanı olmadığını belirtti

Güvercin bir FED ardından dolar endeksindeki baskılar arttı ve Dolar/TL kurundaki gevşemeleri destekledi. Yeni günde ise yurt dışı tarafta Almanya’dan gelecek olan İşsizlik Oranı ve TÜFE verileri izlenecek.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,2332 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2045 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,9562 GBPTL kuru ise 11,4490 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2046 EUR/TL 9,9549 GBP/TL kuru ise 11,4472 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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29/04/2021 09:23