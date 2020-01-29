Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Ocak 2020

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974’e yükseldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Koronavirüse ilişkin en büyük riskin, Çin'de ve Çin dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik olduğunu belirtti. Ayrıca açıklamada Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS virüsünde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebinin azalabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi

Açıklanan verilere baktığımızda haftanın ikinci işlem günüde yurt içerisinde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD'de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisinin Aralık ayında yüzde 2,4 artış ile beklentiyi aşarak 2018 yılından beri en büyük artışını gerçekleştirdiği kaydedilirken, açıklanan Güven Endeksi'nin ise 128,2 seviyesinden 131,6 seviyesine yükseldiği gözlendi

Dün yaşanan bir diğer gelişme ise ; Trump’ın 'Ortadoğu Planı'nı açıklamasıydı. Amerika Başkanı Donald Trump 'Yüzyılın Planı' adını verdiği ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte tek taraflı hazırladığı Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Söz konusu planda Kudüs'ün parçalanmamış şekilde İsrail'in olması öngörülüyor. Bununla birlikte Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti planlanıyor ve plan 4 yıl boyunca müzakere edilebilecek. Bu plan ardından Filistin Devlet Başkanı anlaşmaya tepki göstererek, anlaşmanın halk tarafından kabul edilmeyeceğini belirtti. İlerleyen günlerde konuyla ilgili yaşanacak gelişmeler piyasalar açısından önemli olacaktır.

Öte yandan bugün açıklanacak Amerika Merkez Bankası Faiz Oranı kararı öncesinde ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden paylaştığı iletide Fed'e yine politika toplantısı öncesinde faiz indirimi için çağrıda bulundu. Geçen yıl üç kez faiz indirimine giderek bu noktada duracağının sinyalini veren Fed, önceki yıl dört kez faiz artırmıştı. Bugün için genel beklenti ise politika faiz aralığının %1,50-%1,75 aralığında bırakılması yönünde.

Ekonomik büyümeyi desteklemek için uzun bir süredir faiz indirimi isteğini dile getiren ABD Başkanı'na karşın bağımsız bir kurum olarak Fed siyasetten uzak durmaya çalışıyor.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9349 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9413 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5488 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7377 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9434, EUR/TL kuru 6,5462 , GBP/TL kuru ise 7,7400 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Ekonomik Güven endeksi verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise, Amerika’dan Ham Petrol Stokları, Askıdaki konut satışları ve akşam saatlerinde FED’in Faiz oranı kararı takibimizde olacak.

29/01/2020 11:37