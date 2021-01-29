Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Ocak 2021

Dün Türkiye tarafında yılın ilk enflasyon raporu açıklandı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ilk enflasyon raporu sunumunda sıkılaşma ve fiyat istikrarı mesajlarına devam ederken, banka Ekim raporundaki tahminlerini korudu.

Ağbal, enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşmak için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını ifade ederken, hedeften sapma olması durumunda önden sıkılaşma olabileceğine işaret etti. Ağbal son dönemde dile getirilen faiz indirim beklentilerine ilişkin olarak da "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı

Yapılan açıklamada TCMB Başkanı Ağbal, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kazandığı gözlendi. Ayrıca dün Merkez Bankası'nın Ocak ayı Para Politikasi Kurulu toplantı özeti de yayımlandı. Toplantı özetinde yıllık enflasyonun birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebileceği belirtildi

Dün Türkiye tarafında takip edilen bir başka veri ise TUİK'in açıkladığı Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi sonuçlarıydı. Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 artarak 96,2'ya yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Yurt dışı tarafta ise dün ABD tarafında 4.çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla veris takip edildi. ABD ekonomisi 2020'nin üçüncü çeyreğinde rekor seviyede büyümesinin ardından son çeyrekte ılımlı büyüme kaydetti. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ekonomi yıllıklandırılmış olarak %4 büyüdü. Salgın etkisi nedeniyle darbe yiyen ABD ekonomisi ilk iki çeyrekteki kötü performanslarının ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33.4 ile tarihi büyüme kaydetmişti.

Ayrıca ABD'de haftalık işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta azalarak 847 bine gerilese de yüksek seyrini sürdürdü. Bu rakam son üç haftanın da en düşük seviyesi olarak belirlendi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4105 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3324 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,8876 GBPTL kuru ise 10,0593 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,3670 EUR/TL kuru 8,9151 GBP/TL kuru ise 10,0963 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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29/01/2021 09:10