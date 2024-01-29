Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Ocak 2024

ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri TCMB’nin faiz politikasıyla ilgili öngörüde bulundu. Paylaşılan tahminde, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren enflasyonun sert bir şekilde düşmeye başlayacağı belirtilirken, TCMB’nin de faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı öngörüldü. Goldman Sachs ekonomistlerinin tahminine göre, gösterge faiz oranı şu andaki %45 seviyesinden yıl sonuna kadar %25’e inecek. Ayrıca Türkiye’de yıl sonuna kadar enflasyonun %30 seviyelerine kadar gerileyeceği tahmini de paylaşıldı. Yayımlanan raporda, “enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı düşmesiyle birlikte, yıl ortasında gevşeme döngüsüne başlamanın erken olmayacağını düşünüyoruz.” Paylaşımı da yapıldı.



ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye’ye 40 “F-16 Blok 70” savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre’ye gönderdiği bilgisi verildi. Satışa birçok teknik ekipmanının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, “Tahmini toplam maliyet 23 milyar dolar olarak belirlenmiştir.” İfadelerine yer verildi.



Almanya merkezli araştırma şirketi GfK tarafından yayımlanan tüketici güveni Ocak ayında hafif yükselişinin ardından Şubat tahminlerinde sert şeiklde geriledi. Bir önceki aya göre 4,3 puan gerileyen tüketici güveni eksi 29,7 seviyesine geldi. Almanya’da tüketici güveni böylece Mart 2023’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ocak ayındaki yükselişin görünüşe göre Noel öncesi kısa süreli bir alevlenme olduğu belirtilen paylaşımda, “Tüketici güveninde kalıcı bir toparlanma umudu varsa, bunlar Ocak ayında yeniden yok oldu.” İfadeleri kulanıldı. Gelir beklentileri 13,1 puanlık sert bir düşüşle eksi 20 puana geriledi. Gelir beklentilerindeki karamsarlığın nedeninin, enflasyonun bir miktar yükselmiş olmasıyla bağlantılı olabileceği belirtildi. Satın alma isteği de gelir beklentileriye paralel geriledi ve eksi 14,8 değerini aldı. Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik beklentiler de 6,2 puan geriledi ve eksi 6,6 değerini aldı. Raporda, Alman ekonomisi için 2024 yılı büyüme beklentilerinin oldukça düşük kaldığı belirtilirken, Alman Ekonomi Enstitüsü’nün 2024 yılında Alman ekonomisinin %0,5 daralacağı tahmini hatırlatıldı.



ABD Merkez Bankası’nın yakından takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim giderleri Aralık ayında aylık bazda %0,2 artarken, yıllık bazda %2,9 oldu. Kişisel tüketim giderleri böylece son üç yılın en yavaş yükselişini kaydetti. Beklentilerden olumlu gelen veri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri için elini güçlendirdiği değerlendirmesi yapılıyor.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelecek 12 ay içinde ABD’de resesyon olasılığının geçen yılın ortasından bu yana hafiflediği, ancak yüksek kalmaya devam ettiği aktardı. S&P Global Ratings ABD baş ekonomisti Satyam Panday, yaptığı değerlendirmede, “Karışık öncü göstergeler göz önüne alındığında, önümüzdeki çeyreklerde trendin altında bir büyüme bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.



USDTRY 30,346, EURTRY 32,910 ve GBPTRY 38,605 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:

