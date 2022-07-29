Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29 Temmuz 2022

Yılın üçüncü enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahmininin %42,8’den %60,4’e yükseldiğini açıkladı. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini ise %12,9’dan %19,2’ye yükseltildi. "Enflasyonda atalet olmaması için tedbiler alınıyor. Gerektiğinde sert tedbirler alınır.” İfadelerini kullanan Kavcıoğlu, rezervlerin artmaya devam ettiğini belirterek, dış borç ödemelerinde bir sıkıntı görmediklerini açıkladı.

TCMB, Para Politikası Kurulu’nun Temmuz ayı toplantı özetini yayımladı. Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir açıklaması yapıldı. Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir ifadelerinin yer aldığı raporda, enerji fiyatlarında ulaşılan yüksek seviyeler ve tedarik zincirlerinde süregelen aksaklıklar, üretici fiyatlarını etkilemeye devam etmektedir denildi.



ABD ekonomisi ikinci çeyrek GSYİH verilerine göre %0,9 daraldı. ABD ilk çeyrekte de %1,6 küçülme kaydetmişti. ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste küçülerek teknik olarak resesyona girdi. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER) iki çeyrek üst üste daralmanın resesyon olduğuna yönelik tanımlamayı kabul etmeyerek bunu yanıltıcı bulsa da, ABD’nin teknik olarak resesyonda olduğu görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden açıklanan verilerin ardından, "FED enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil." İfadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise yaptığı açıklamada, “İstihdam artışı devam ediyor, hanehalkı maliyesi güçlü kalmaya devam ediyor, tüketiciler harcama yapıyor ve işletmeler büyüyor.” İfadelerini kullanarak, ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Görüşmede, ikili bölgesel ve küresel konuların ele alındığı, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve sağlık güvenliği konusundaki meselelerin görüşüldüğü bildirildi. Biden’ın Tayvan konusuna da deyinerek, bölgedeki barış ve istikrarın baltalanmasına yönelik girişimlere şiddetle karşı olduklarını Çin Devlet Başkanına ilettiği belirtildi.



Almanya’da enflasyon aylık bazda %0,8 ve yıllık bazda %8,5 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.



Bugün Almanya ve Euro Bölgesi GSYİH verileri ön planda olacak.

USDTRY 17,957, EURTRY 18,350 ve GBPTRY 21,910 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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29/07/2022 09:01